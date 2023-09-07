Steiner, Hulkenberg'in takıma hemen alışabilmesinden etkilenmiş
Haas takım patronu Gunther Steiner, iyi performans gösteren Nico Hulkenberg'in tüm şüpheleri silip attığını düşünüyor.
Renault koltuğunu kaybettikten sonraki üç sezonu kenarda geçiren Hulkenberg, bu süre zarfında Racing Point/Aston Martin yedek sürücüsü olarak görev yaptı ve toplam beş yarışta görev aldı.
Hulkenberg'in sahip olduğu devasa tecrübe ve araçlara çabucak alışabilme potansiyeli Haas'ın dikkatini çekti, sonuç olarak takım yaş faktörüne rağmen Alman pilotla anlaşma sağladı.
36 yaşındaki Hulkenberg'e yönelik beklenti çok yüksek değildi, ancak kendisi özellikle sıralama turlarında araçtan maksimumu almayı başararak dikkatleri üstüne çekti.
Pilotunun performansını değerlendiren Gunther Steiner, "Çok ama çok etkilendim."
"Açıkçası kendisinin üç yıl boyunca tam zamanlı yarışmadıktan sonra ne kadar sürede spora yeniden alışabileceği konusunda şüphemiz vardı."
"Ancak hiç zorlanmadı, ilk günden beri bizimle gibiydi. Bu gayet iyi."
"Kendisi bir insan olarak da takıma yardımcı olmaya çalışıyor, bizim istediğimiz şey, her zaman söylediğim şey de buydu: deneyim."
"İlk 14 yarışta toplam altı ya da yedi kez Q3'e kaldı, gayet etkileyici, değil mi? Ayrıca dokuz puana sahip, yarışlarda da ne kadar iyi olduğunu görüyorsunuz."
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team and Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
"Aracımız yeterince iyi değil, çalışmaya devam etmeliyiz. Ancak pilot problemimiz olduğunu düşünmüyorum. Nico'dan memnunuz."
"Her şeyden önce, takıma bu kadar çabuk entegre olması beni şaşırttı. İnsanları hemen anlaması oldukça şaşırtıcıydı."
"Ama yine de deneyimden bahsediyoruz ve bu işi uzun süredir yapıyordu. Bu kendisinin yarışlara nasıl yaklaştığını da gösteriyor. Asla aşırıya kaçmaya çalışmıyor."
"Tam olarak ne yapması gerektiğini biliyor. Şu anda çikolata yemediğini, tatlı bir dönemden geçmediğimizi de biliyor, bu yüzden biraz zaman alıyor." dedi.
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