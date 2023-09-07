Prime'a abone ol
Önceki / Raikkonen, kariyeri boyunca gizlice motokros yarışlarına çıktığını itiraf ediyor Sonraki / Ricciardo'nun ilk ayrılığını yorumlayan Horner: "Zamanı geri alamazsınız"
Formula 1 Haberler

Steiner, Hulkenberg'in takıma hemen alışabilmesinden etkilenmiş

Haas takım patronu Gunther Steiner, iyi performans gösteren Nico Hulkenberg'in tüm şüpheleri silip attığını düşünüyor.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Filip Cleeren
Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Renault koltuğunu kaybettikten sonraki üç sezonu kenarda geçiren Hulkenberg, bu süre zarfında Racing Point/Aston Martin yedek sürücüsü olarak görev yaptı ve toplam beş yarışta görev aldı.

Hulkenberg'in sahip olduğu devasa tecrübe ve araçlara çabucak alışabilme potansiyeli Haas'ın dikkatini çekti, sonuç olarak takım yaş faktörüne rağmen Alman pilotla anlaşma sağladı.

36 yaşındaki Hulkenberg'e yönelik beklenti çok yüksek değildi, ancak kendisi özellikle sıralama turlarında araçtan maksimumu almayı başararak dikkatleri üstüne çekti.

Pilotunun performansını değerlendiren Gunther Steiner, "Çok ama çok etkilendim."

"Açıkçası kendisinin üç yıl boyunca tam zamanlı yarışmadıktan sonra ne kadar sürede spora yeniden alışabileceği konusunda şüphemiz vardı."

"Ancak hiç zorlanmadı, ilk günden beri bizimle gibiydi. Bu gayet iyi."

"Kendisi bir insan olarak da takıma yardımcı olmaya çalışıyor, bizim istediğimiz şey, her zaman söylediğim şey de buydu: deneyim."

"İlk 14 yarışta toplam altı ya da yedi kez Q3'e kaldı, gayet etkileyici, değil mi? Ayrıca dokuz puana sahip, yarışlarda da ne kadar iyi olduğunu görüyorsunuz."

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team and Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team and Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Aracımız yeterince iyi değil, çalışmaya devam etmeliyiz. Ancak pilot problemimiz olduğunu düşünmüyorum. Nico'dan memnunuz."

"Her şeyden önce, takıma bu kadar çabuk entegre olması beni şaşırttı. İnsanları hemen anlaması oldukça şaşırtıcıydı."

"Ama yine de deneyimden bahsediyoruz ve bu işi uzun süredir yapıyordu. Bu kendisinin yarışlara nasıl yaklaştığını da gösteriyor. Asla aşırıya kaçmaya çalışmıyor."  

"Tam olarak ne yapması gerektiğini biliyor. Şu anda çikolata yemediğini, tatlı bir dönemden geçmediğimizi de biliyor, bu yüzden biraz zaman alıyor." dedi.

paylaşım
yorumlar

Raikkonen, kariyeri boyunca gizlice motokros yarışlarına çıktığını itiraf ediyor

Ricciardo'nun ilk ayrılığını yorumlayan Horner: "Zamanı geri alamazsınız"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jake Boxall-Legge Daha fazlası
Jake Boxall-Legge
Bottas: "Alfa Romeo, 2023'e beklediğimiz seviyede başlamadı"

Bottas: "Alfa Romeo, 2023'e beklediğimiz seviyede başlamadı"

Formula 1

Bottas: "Alfa Romeo, 2023'e beklediğimiz seviyede başlamadı" Bottas: "Alfa Romeo, 2023'e beklediğimiz seviyede başlamadı"

AlphaTauri, epey radikal bir arka kanatla karşımızda

AlphaTauri, epey radikal bir arka kanatla karşımızda

Formula 1
Macaristan GP

AlphaTauri, epey radikal bir arka kanatla karşımızda AlphaTauri, epey radikal bir arka kanatla karşımızda

Film için hazırlanan APXGP aracı, gerçek F1 aracından ne kadar farklı?

Film için hazırlanan APXGP aracı, gerçek F1 aracından ne kadar farklı?

Formula 1
Britanya GP

Film için hazırlanan APXGP aracı, gerçek F1 aracından ne kadar farklı? Film için hazırlanan APXGP aracı, gerçek F1 aracından ne kadar farklı?

Nico Hulkenberg Daha fazlası
Nico Hulkenberg
Resmi: Hulkenberg ve Magnussen, 2024 sonuna kadar Haas'la yarışacak!

Resmi: Hulkenberg ve Magnussen, 2024 sonuna kadar Haas'la yarışacak!

Formula 1
Hollanda GP

Resmi: Hulkenberg ve Magnussen, 2024 sonuna kadar Haas'la yarışacak! Resmi: Hulkenberg ve Magnussen, 2024 sonuna kadar Haas'la yarışacak!

Hulkenberg: "Sahip olduğum rekor aslında F1 becerilerimi gösteriyor"

Hulkenberg: "Sahip olduğum rekor aslında F1 becerilerimi gösteriyor"

Formula 1

Hulkenberg: "Sahip olduğum rekor aslında F1 becerilerimi gösteriyor" Hulkenberg: "Sahip olduğum rekor aslında F1 becerilerimi gösteriyor"

Hulkenberg: "Tüm sorunlara rağmen F1'e dönmek doğru karardı"

Hulkenberg: "Tüm sorunlara rağmen F1'e dönmek doğru karardı"

Formula 1

Hulkenberg: "Tüm sorunlara rağmen F1'e dönmek doğru karardı" Hulkenberg: "Tüm sorunlara rağmen F1'e dönmek doğru karardı"

Haas F1 Team Daha fazlası
Haas F1 Team
Magnussen: "Takım her zamankinden daha iyi bir yerde"

Magnussen: "Takım her zamankinden daha iyi bir yerde"

Formula 1
İtalya GP

Magnussen: "Takım her zamankinden daha iyi bir yerde" Magnussen: "Takım her zamankinden daha iyi bir yerde"

Haas, 2024 sezonuna odaklanmadan önce lastik sorunlarını çözecek

Haas, 2024 sezonuna odaklanmadan önce lastik sorunlarını çözecek

Formula 1

Haas, 2024 sezonuna odaklanmadan önce lastik sorunlarını çözecek Haas, 2024 sezonuna odaklanmadan önce lastik sorunlarını çözecek

Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük"

Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük"

Formula 1
Belçika GP

Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük" Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük"

Son Haberler

Palou: "McLaren'den U-dönüşü yapmamda, F1 garantisi verilmemesi etkili oldu"

Palou: "McLaren'den U-dönüşü yapmamda, F1 garantisi verilmemesi etkili oldu"

F1 Formula 1

Palou: "McLaren'den U-dönüşü yapmamda, F1 garantisi verilmemesi etkili oldu" Palou: "McLaren'den U-dönüşü yapmamda, F1 garantisi verilmemesi etkili oldu"

Marko, Perez yorumları nedeniyle özür diledi

Marko, Perez yorumları nedeniyle özür diledi

F1 Formula 1
İtalya GP

Marko, Perez yorumları nedeniyle özür diledi Marko, Perez yorumları nedeniyle özür diledi

SBK Magny-Cours: 2. antrenmanda Rinaldi lider, Rea günün hızlısı, Toprak 4.

SBK Magny-Cours: 2. antrenmanda Rinaldi lider, Rea günün hızlısı, Toprak 4.

SBK World Superbike
Magny-Cours

SBK Magny-Cours: 2. antrenmanda Rinaldi lider, Rea günün hızlısı, Toprak 4. SBK Magny-Cours: 2. antrenmanda Rinaldi lider, Rea günün hızlısı, Toprak 4.

2023 Yunanistan Rallisi: Cuma gününün lideri Neuville, Ogier yakın takipte

2023 Yunanistan Rallisi: Cuma gününün lideri Neuville, Ogier yakın takipte

WRC WRC
Yunanistan Rallisi

2023 Yunanistan Rallisi: Cuma gününün lideri Neuville, Ogier yakın takipte 2023 Yunanistan Rallisi: Cuma gününün lideri Neuville, Ogier yakın takipte

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol