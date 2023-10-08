Steiner, Hulkenberg’in "sandviç" kazasını eleştirdi

Cumartesi gecesi sprint yarışında Hulkenberg, yumuşak lastikleri aşınmaya başlayan Ocon’u takip ediyordu ve Alpine sürücüsüne karşı atağa geçti fakat o sırada olaya Sergio Perez de dahil oldu.

Formula 1’deki herkesin bildiği üzere, üçlü mücadelenin sonu asla iyi bitmez.

Perez’in de dahil olmasıyla Ocon, Hulkenberg’e yeterli alan bırakamadı ve temas yaşadılar. Sonrasında ise Alpine sürücüsü Perez’e çarptı.

Ocon ve Perez çakıl havuzuna gömülürken, Hulkenberg ön kanattaki hasar nedeniyle garajın yolunu tuttu. Fakat durum iç açıcı görünmediği için yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Kazayı kendi bakış açısından anlatan Haas sürücüsü, “Bizim için çok kötüydü çünkü bir şeyler yapabileceğimiz bir gündü. Bu konuda gerçekten hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü bu bir fırsattı.”

“Ocon, sorun yaşamaya başlamıştı ve ben de ona karşı atağa geçebilecek durumdaydım. Fakat Perez de arkadan geldi ve oldukça hızlıydı.”

“Yani bir anda olayın içindeydi ama ben tamamen Ocon’a odaklandığım için onu geç fark ettim. O da [Ocon’dan bahsediyor] muhtemelen benim yanımda bir araç olduğunu bilmiyordu ya da göremedi, sonrasında ise yeterli alanım yoktu…”

“Sandviç oldum ve evet, üç araç virajda sıkışmıştık, çok yakındı. Esteban’ı suçlamak isterdim ama Sergio’nun sağda olduğunu bildiğini sanmıyorum.”

“Çok aptalca ve talihsiz bir yarış hadisesiydi.” dedi.

Haas takım patronu Guenther Steiner ise onun kadar anlayışlı değildi.

“Nico çok güzel bir gün geçiriyordu ta ki kendini bir sandviçte, iki ‘çaresiz çocuğun’ arasında bulana kadar. Bunların hiçbiri onun hatası değildi fakat ikisinin arasında ne yapabilirsiniz ki? Şans bizden yana değildi.”

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team Press Conference Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Çarpışmadan dolayı Perez de büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordu.

Meksikalı sürücü, “Yanlış zamanda, yanlış yerde olma durumuydu. Yarış çok da iyi başlamamıştı çünkü orta hamur lastiklerleydik ve başlangıçta bu lastiklerle yer tutuşu çok düşüktü.”

“İyiye gidiyorduk, iyi ilerlemeler kaydediyorduk fakat maalesef ilerleme kaydettiğim sırada bu teması yaşadık ve bedelini de ödedim. Aracımda çok büyük hasar vardı. Çok sinir bozucu bir gün oldu.” dedi.

Fransız sürücü Ocon da bunun bir yarış kazası olduğunu söyleyerek ona katıldı.

“Görüldüğü üzere, üç kişi olduğumuz bir olay yaşadık. Aracın sağ arkasından bir darbe aldım, sonrasında gözümü açtığımda gördüğüm şey çakıl havuzunda olduğumdu.”

“Nico’yu gördüğüm çok belli, orada olduğunu biliyordum fakat sağ tarafta Sergio’yu görmek o an benim için imkansızdı. O virajda üç araç hiç iyi bir fikir değil maalesef, yani bence bu bir yarış kazasıydı.”