Steiner, Hulkenberg'in Mercedes için "iyi bir aday" olduğunu düşünüyor
Guenther Steiner, Bahreyn Grand Prix'sini ilk kez bir yorumcu olarak takip ediyordu ve 2025'te boşalan Mercedes koltuğu sorulduğunda eski pilotu Nico Hulkenberg'i de konuşmaya dahil etmeden edemedi.
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team
Simon Galloway / Motorsport Images
36 yaşındaki Haas pilotu, Cuma günkü sıralama turlarının yıldızlarından biriydi ancak ertesi gün ilk turun sonuna gelmeden yarışı mahvoldu.
Yarışın ardından Sky Sports F1'e röportaj veren Steiner'a şu anda Formula 1'deki en yakıcı sorulardan biri soruldu.
Damon Hill, Steiner'a, "Daha rekabetçi bir takım ona [Nico Hulkenberg] şans verecek mi?" diye sordu.
Haas'ın eski patronu cevap verdi: "Bence hak ediyor - hak etmek Formula 1'de büyük bir kelime, kimse hiçbir şeyi hak etmez, her şey için çalışmanız gerekir."
"Fakat ben her zaman Nico'nun yanlış zamanda yanlış yerde olduğunu düşünmüşümdür."
"Bu olumsuz bir şey değil, sadece bazen bir seçim yaparsınız ve işler düşündüğünüz gibi gitmez."
"Bence sıralamalarda yaptığı şey yine harikaydı."
Gunther Steiner, former Haas F1 Team boss
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Yarışın başlangıcı o kadar harika değildi; yarıştan sonra onu görmedim, televizyonda röportaj yaparken gördüm, bu olaydan dolayı mutlu değildi, kendini çok kötü hissediyordu."
"Bence [Mercedes için] diğer herkesi çıkarırsanız öne çıkan iki aday Carlos [Sainz] ve Nico."
"Görünüşe bakılırsa hep en yaşlıları seçiyorum ama onun tecrübesi de önemli!"
"Bir dünya şampiyonluğu kazanmak istediğinizde, bunu yeterince uzun süredir yapan adamlara yönelirsiniz çünkü deneyim kolay kazanılmıyor."
"Oraya ulaşmak uzun zaman alıyor ve takıma getirecekleri şey de bu oluyor."
Alman pilot F1'de hiçbir zaman üst düzey bir araç kullanma fırsatı bulamadı ve görünüşe bakılırsa defalarca yanlış takımı seçti.
Mercedes muhtemelen Hamilton'ın yerine daha genç bir sürücü isteyecektir ya da eğer tecrübeli bir sürücü istiyorlarsa Fernando Alonso en mantıklı seçenek olabilir.
Hulkenberg'in de Audi'ye geçme ihtimali epey artıyor gibi görünüyor.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Piastri: "McLaren aşağı yukarı beklediğimiz yerde"
Russell: "Takımlar, Verstappen ile sözleşme imzalama şansını %100 değerlendirmeli"
Russell: "Ben Sulayem soruşturmasında daha fazla şeffaflığa ihtiyaç var"
Hamilton: "Max yetişkin bir adam ve şampiyon. Kendi kararlarını verebilir"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar