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Steiner: "Hulkenberg ile istediklerimizi elde ettik"

Haas takım patronu Guenther Steiner, Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg'in geçmişte yaşadıkları tartışmalara rağmen aralarında büyük bir saygı olduğunu söylüyor.

Zeynep Taş
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Steiner: "Hulkenberg ile istediklerimizi elde ettik"
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İkilinin geçmişinde Hulkenberg'in Magnussen'den 'en sportmen olmayan pilot' diye bahsetmesi ve bunun üzerine Danimarkalı pilotun 't**larımı yala' diye karşılık vermesi var.

İki Haas pilotu Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pist üstünde karşı karşıya geldi. Ancak Steiner, iki pilotun geçmişi pek iyi olmasa da onları izlerken gergin olmadığını söyledi.

Steiner, "Onları izlerken gergin değildim çünkü onları pist dışında birlikte çalışırken görüyorum, bu yüzden hiçbir şey ters gitmezse bunun yarış pistine yansıyacağını düşünmüyorum."

"Bence birbirlerine saygı duyuyorlar ve birbirleriyle yarışmanın bir anlamı olmadığını biliyorlar, çünkü bu ikisine de yardımcı olmaz. Bu yüzden bu konuda oldukça rahatım."

"Bu oldukça havalıydı, çünkü herkes içinden 'İşte yine başlıyoruz!' dedi ama hiçbir şey olmadı."

Steiner, Avustralya'da yedincilik elde ederek puan alan Hulkenberg'in şu ana kadarki performansını övdü. Haas takım patronu, Hulkenberg ile 'istediklerini elde ettiklerine' inanıyor.

Steiner, "Hulkenberg ile tam olarak istediklerimizi elde ettik. O hâlâ hızlı, ilk yarışta Q3'e kalarak bunu gösterdi; neredeyse ikinci yarışta da Q3'e kalıyordu ve bence burada olmaktan keyif alıyor."

"Gerçekten çok çalışıyor, ekibimizi zorluyor ve bizim de istediğimiz bu."

"Yani şu ana kadar şikayet edecek bir şeyim yok, ki bu çok nadiren olur!" dedi.

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