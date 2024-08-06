Steiner: "Hulkenberg-Bottas harika bir ikili olur"

Haas'la yollarını ayırdıktan sonra yorumculuk yapmaya başlayan Gunter Steiner, pilot piyasasının durumuna ilişkin tahminlerini açıkladı.

Haas'ın eski takım patronu, Andrea Kimi Antonelli'nin Mercedes'te Lewis Hamilton'ın yerini alacağını, Sauber'in ise Valtteri Bottas'la yola devam edeceğini düşünüyor.

Steiner, Red Flags podcast'inde şöyle dedi: "Bana öyle geliyor ki Kimi Antonelli Mercedes için yarışacak."

"Sauber kiminle sözleşme imzalayacak? Bence Bottas'ı tutacaklar. Bu geleceğin Audi fabrika takımı ve mevcut en iyi sürücüye ihtiyaçları var. Alpine'in de mevcut en iyi sürücüye ihtiyacı var."

"Bottas yıllar boyunca pek çok yarış kazandı. Şu anda neler yapabileceğini gösteremiyor çünkü araç buna izin vermiyor. Bu haliyle bile her zaman iyi bir sürücü oldu. Dolayısıyla Hulkenberg ve Bottas harika bir kadro olacak."

Alpine'in kiminle anlaşacağı sorusuna Steiner, "Flavio Briatore ile Spa'da Alman televizyonu için röportaj yaptık ve ona bu soruyu sorduk. Herkesin o koltuk için bir aday olduğunu söyledi. Ben de şimdi Flavio'nun sözlerini tekrarlıyorum."

"Kevin Magnussen aday olabilir. Ayrıca Jack Doohan ve Mick Schumacher de var."

"Bana Schumacher'i sormayın, çünkü cevabımdan sonra bana tekrar hakaret yazmaya başlayacaklar. Ben de doğru düzgün uyuyamayacağım!" dedi.