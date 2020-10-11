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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Honda'nın F1'den çekilmesine şaşırmamalıyız"

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Steiner: "Honda'nın F1'den çekilmesine şaşırmamalıyız"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Erwin Jaeggi

Haas takım patronu Gunther Steiner, Red Bull ve AlphaTauri'nin motor partneri Honda'nın 2021 sonunda F1'den ayrılma kararının şaşırtıcı olmadığını söyledi.

2015'te Formula 1'e motor tedarikçisi olarak geri dönen Honda, ilk 3 sene McLaren'a motor tedarik etmesinin ardından AlphaTauri ve Red Bull takımlarına motor tedarik etmeye başladı ve bu süreçte güç ünitesini iyi bir noktaya getirmeyi başardı.

Honda'nın Red Bull'la olan mevcut anlaşması 2021 sonunda bitiyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Honda'nın bu anlaşmadan sonra yeni bir anlaşma yapmayacağı ve 2021 sonunda F1'den ayrılacağı duyuruldu.

Steiner, "Böyle bir şeyin her an herkesin başına gelebileceğinin farkında olmalıyız. Biraz geriye gidelim, 2008 miydi yoksa 2009 muydu tam hatırlamıyorum. 3 üretici birden çekildi. Formula 1, bir anda tamamen farklı bir dünya haline geldi. Bu Mart ayında neler olduğunu unutmamalıyız. Pandemi geldi ve bir anda her şey kötüye gitti. Formula 1'de bu tür şeylerin olabileceğini unutuyoruz. Burası olmazsa olmaz bir iş değil. Her şirket bir gün ayrılma kararı alabilir. Bu tür şeylere şaşırmamalıyız çünkü bunlar olabilecek şeyler, yarın da olabilir."

"Dediğiniz gibi, sürekli teknolojide uç noktalara ulaşmak yerine daha iyi olmaya çalışmalıyız. Sadece teknolojik açıdan sürdürülebilir olmamalı, sektör olarak sürdürülebilir olmalıyız. Neden normal bir iş yapmak varken aşırı riskli bir iş yapalım?"

"Her zaman bunun farkında olmalıyız. Şu anda bunun çok farkındayız ancak çok hızlı bir şekilde unutuyoruz. Bir anda her şey yeniden iyi olunca, yarışlara dönünce unutuyoruz. Yarışlar başlayınca, bir anda her şeyin eski güzel günlerde olduğu gibi olacağını düşünüyoruz. Ancak öyle olmuyor."

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"FOM, çevresel sürdürülebilirlik açısından çok şey yapıyor. Son dönemde bu plan hakkında çok konuşulmadı ancak pandemiden önce bunu konuşmayı planlıyorduk.  Halihazırda büyük bir plan vardı."

"Hâlâ bir şeyler yapıyoruz, konuşuyoruz ancak şu anda hep bir sonraki yarışacağımız yeri, seyirci olup olmayacağını, tekrar normal yarışlara dönüp dönemeyeceğimizi konuşuyoruz. Diğer konular biraz arka planda kaldı ancak sürdürülebilirlik konusunda genel olarak neler yaptığımız konusunda insanları bilgilendirmeliyiz."

"Aynı zamanda motor teknolojisini hızlandırmalı, daha farklı fikirleri değerlendirmeliyiz. Cyril bu konuda yeni motor teknolojisini öne çekmemiz gerektiğini söyledi. Motor üreticileri adına konuşamam çünkü biz motor yapmıyoruz. Ancak bu olacaksa, bunu tamamen destekleriz çünkü şu anda hedefimiz bu olmalı. Bizim işimizde sürdürülebilirlik önemli çünkü tüm dünya için bu önemli." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Haas F1 Team
Editör Abdullah Çelik

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