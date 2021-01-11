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Formula 1 / Son dakika

Haas, Mazepin için Hitech GP'den personel alımına açık

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Haas, Mazepin için Hitech GP'den personel alımına açık
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Haas takım patronu Günther Steiner, Nikita Mazepin'in F1'deki ilk yılına yardımcı olması için Hitech GP'den takıma personel gelmesine açık kapı bıraktı.

İkinci ve son F2 sezonunda Mazepin, Red Bull'un eski genç sürücüsü Oliver Oakes tarafından yönetilen Hitech GP ile yarıştı.

Mazepin karting günlerinde de Oakes için yarışmıştı. Steiner, takımdaki tanıdık yüzlerin Rus pilotun F1'e daha hızlı adapte olmasına yardımcı olacağını düşünüyor.

Haas'ın patronu, "Oliver Oakes ile iyi bir ilişkim var çünkü Nikita'yı bir sürücü olarak takip ediyor."

"Nikita'nın karting günlerinden beri onunla birlikte olduğunu düşünüyorum."

"Göreceğiz, şu anda onunla olmaya hazır bir ekibiz ve yapacağımız da bu. Bize bir şeyler katabiliyorlarsa neden olmasın?" dedi.

Mazepin F2'deki ilk sezonuna George Russell'ın 2018 şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olan ART GP'ye katılmıştı. Genç pilot, eski ekibiyle pek çok konuda fikir ayrılığı yaşadığını söyledi.

Mazepin, ART günleri hakkında şöyle dedi: "İyi bir noktada başladığımızı söylemenin doğru olduğunu düşünüyorum fakat hiç ilerleme kaydetmedik."

"Kendim ve ekibin ayar felsefesi aynı yönde ilerlememişti. Hitech'te bu yıl birlikte çalıştığım kişiler bence profesyonellik anlamında daha üst seviyedeydi. Bunu belirtmemin önemli olduğunu düşünüyorum."

"Ben Hitech GP ile yarışma kararı aldığımda, henüz F2'de yoklardı."

"Sadece 12 kişi olmasına rağmen herkesin birbirine karışıp müdahale etmesi gerekiyordu ve bu büyük bir görevdi. Bence ekip olayı fevkalade bir şekilde ele aldı."

“Pit stopları daha hızlı yapabilmek için bazı takımlara göre ayarlarda daha az hata yapmaya özen gösterdik. Bunun fark edilmeye değer bir başarı olduğunu düşünüyorum."

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Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

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