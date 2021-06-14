Steiner: "Her türlü fırsattan en iyi şekilde faydalanmamız gerekiyor"

Bu yıl Mick Schumacher ve Nikita Mazepin gibi iki çaylakla yarışan Haas, ikinci yarış Imola ile birlikte VF-21'ini gelişimini sonlandırarak tamamen gelecek yıla odaklandı.

Buna rağmen Bakü'de çeşitli fırsatlardan faydalanarak 13. ve 14. sıralarda finiş gördüler. Bu da şampiyonada Williams'ın önüne geçmeleri için yeterli bir sonuçtu.

Takım henüz puan almayı başaramadı, fakat Steiner'a göre her türlü fırsatı en iyi şekilde kullanmaları gerekiyor.

Steiner, "Sahip olduğumuz sınırlamaların farkındayız ancak her zaman söylediğimiz gibi her durumdan en iyi şekilde faydalanmaya çalışmamız gerekiyor. Bazen sadece sabırlı olmanız ve işinizi en iyi şekilde yapmaya devam etmeniz gerekiyor. Odaklanmak önemli çünkü sonunda şans sizden yana olabilir."

"Takım, Bakü'de aldığı sonuçlardan memnun çünkü iyi bir günde elde edebileceğimiz en iyi sonuçlar bunlar. Fırsatlar her zaman ortaya çıkabilir, sadece onları kullanabilmeniz gerekiyor. Bunu da, sadece çok çalışarak yapabilirsiniz." dedi.

Şimdi arka arkaya üç yarış olacak ki bu, Schumacher ve Mazepin'in henüz karşılaşmadığı bir zorluk.

Bu konudaki düşüncelerini anlatan Steiner, "Her türlü zorluğun onlar için iyi olacağını düşünüyorum. Önümüzde arka arkaya üç yarış var, bu değiştirilemez ve bir şekilde bununla başa çıkmamız gerekiyor. Bunun bile avantajları var çünkü yarış arasında başka şeyler için vakit harcamıyorsunuz. Mick ve Nikita genç isimler, çok enerjileri var ve onların işi yarışmak. Sadece odaklanmalı gerekiyor ve ne kadar başarılı olacaklarını göreceğiz. Bununla başa çıkmaları gerek ve baskıyı kaldırabileceklerine eminim." dedi.

Steiner, Bakü'deki yarıştan hemen sonra takımın tasarım departmanının Maranello'daki yeni ofisine gitti.

Bu konuda da açıklamada bulunan Steiner, "Maranello ofisinin günlük işleyişini Simone Resta yönetiyor. Takımı geçmişini biliyorum ve doğru şekilde ilerleyebilmesi adına bilgi paylaşımı yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden de sürekli temas halindeyiz. Belirli konuları tartışıyoruz. Simone, Maranello'da geçirdiğimiz beş ayda iyi bir iş yaptı. Elbette 2022 hazırlıklarındaki ilerleme beni çok mutlu ediyor. İyi bir ilerleme kaydettiğimizi görüyorum. Umarım aracımız rekabetçi olur ve 2022'de bir kez daha yarışın tadını çıkarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, in the Team Principals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool