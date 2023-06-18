Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"

Hulkenberg, piste erken çıkarak kırmızı bayraklardan ve hava koşulları iyice kötüleşmeden önce hızlı tur atmayı başardı. Bu da Haas pilotunu yarışta ilk çizgide start almaya taşıdı.

Haas takım patronu Steiner'e bu muazzam sonucun ardından yarış için hedeflerinin ne olacağı soruldu.

Steiner, "Nico'yu gerçekten tebrik ederim. Ona verecek hiçbir tavsiyem yok çünkü o her şeyi çok iyi biliyor."

"Buradan başlamak çok güzel ancak hedefimiz puan barajında kalmak olacak. Çünkü motor arızası nedeniyle Nico ikinci antrenman seansında uzun bir koşu yapamadı."

"Yapabileceğimiz herhangi bir strateji yok, sadece iyi bir yarış temposuna ihtiyacımız var çünkü bazıları öne geçmek için mücadele edecek." dedi.