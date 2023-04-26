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Steiner: "Hamilton'ın elinde seçenek yok"

Haas takım patronu Gunther Steiner, Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın gidebileceği başka bir takım olduğuna pek inanmıyor.

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Steiner: "Hamilton'ın elinde seçenek yok"

Son şampiyonluğunu 2020 yılında alan Lewis Hamilton, 2022 yılında galibiyet dahi alamadı ve kariyerinin en kötü sezonunu geçirdi.

2023 yılının ilk yarışlarına bakıldığında Hamilton, bu yıl da şampiyon olamayacak gibi görünüyor ve kontratı sezon sonunda bittiği göz önüne alındığında, adı başka takımlarla anılmaya başlandı.

Bu takımlardan en önemlisi hiç şüphesiz Ferrari fakat İtalyan ekibe geçişi pek olası görünmüyor.

Haas takım patronu Gunther Steiner, Daily Mail ile yaptığı röportajda, Hamilton ile ilgili bir soru üzerine şöyle dedi: "Takımınız her zaman kazanamaz."

"Bu insani bir şey. Bunun bir yarışma olmadığını unutmamak gerekiyor. Bu Formula 1! Formula Mercedes değil! Mercedes sekiz iyi yıl geçirdi fakat hepimizin bildiği üzere hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor."

"Geriye düştüğünüze şaşırmak ya da bunu kabullenmemek bana çok garip geliyor."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Yeniden bir araya gelmeli ve tekrar denemelisiniz. Fakat en iyisi olmayı beklememelisiniz, sekiz kez kazanmış olmanız dokuzuncu kez kazanacağınız anlamına gelmez. Hayır."

"Aynı şey Lewis için de geçerli. Onun adına konuşursam; Sekiz yılınızı en iyi ya da en iyi araçlardan birinde geçirdiniz ve şampiyonluklar kazandınız. Her zaman kazanamazsınız -ayrıca bu süre içinde bir kez şampiyonluğu takım arkadaşınıza kaybettiniz."

"Bunu asla unutmamanız gerekiyor. Takımınız her zaman kazanamaz."

"Ayrılırsa nereye gidebilir gerçekten bilmiyorum. Red Bull her şeyini Max'e bağlamış durumda. Max onların adamı. Şimdi neden Max'i Lewis için değiştirsinler ki?

"Lewis'in yeteneğinden şüphem yok ama değişiklik göremiyorum çünkü ilk üç araca sahip olanlar Lewis'le ilgilenmiyorlar."

Hamilton'ın Haas'a geçmeli ihtimali konusunda ise Steiner, "Nico ve Kevin ile çok mutluyum." diyerek espri yaptı.

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