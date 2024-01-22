Steiner: "Hamilton yakın zamanda emekli olmaz"

Lewis Hamilton, 7 dünya şampiyonluğu ve 103 galibiyetle, tüm zamanların en iyi pilotlarından birisi hatta istatistiksel anlamda en iyisi.

İngiliz pilot, 2007-21 yılları arasında her yıl en az bir kez kazanmayı başardı ve kötü geçen yarışları olsa da, her yıl iyi performanslar sergiledi.

Bu ay 39 yaşına giren İngiliz pilot, son iki sezonda Mercedes'in de geride kalmasıyla yarış kazanamadı ve emekli olabileceği yönündeki söylentilere rağmen kontratını 2025 sonuna kadar uzattı.

İşler yolunda giderse, bundan sonra da takımda kalabileceğine yönelik görüşler var.

Günther Steiner, fiziksel ve zihinsel olarak formda olduğu için Hamilton'ı uzun bir süre daha Formula 1'de göreceğimize inanıyor.

Steiner, "Lewis'in kariyerini yakın zamanda sonlandıracağını düşünmüyorum."

"Ona fiziksel olarak bakarsanız, asla 38-39 yaşında bir adam olduğunu söyleyemezsiniz."

"Çok formda ve yarışmayı bırakmaya hazır olduğunu sanmıyorum."

"Lewis yaptığı işi seviyor, 7 dünya şampiyonluğu kazandı ve hâlâ motive."

"O Formula 1 için çok önemli bir sürücü." dedi.