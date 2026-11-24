Formula 1 Las Vegas GP

Steiner, Hamilton-Leclerc teması hakkında: "Ferrari'de bir şeyler değişecek"

Eski Haas takım patronu Günther Steiner, Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in Las Vegas Grand Prix'sinde bir kez daha temas etmesinin ardından Ferrari'de değişiklikler yapılmasını bekliyor.

Lydia Mee Zeynep Taş

Yayın tarihi: 24 Kas 2026 09:15

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Motorsport Red Zone



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Las Vegas'ta iki Ferrari pilotunun altıncılık mücadelesinde Charles Leclerc, yaptığı atak sonrası Lewis Hamilton'ın spin atmasına neden oldu.

Olayın ardından Leclerc ceza alarak yarışı 10. sırada tamamlarken Hamilton ise 7. oldu. Ferrari takım patronu Fred Vasseur ise yaşananları 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

Yarışın ardından Sky Sports'a konuşan Vasseur, şu ifadeleri kullandı: "Bu gerçekten edilemez. Meksika'dan sonra verdiğimiz mesajı tekrar hatırlatmak istiyorum: Takımı, Maranello'da çalışanları ve sponsorları düşünmek zorundasınız!"

"Charles'a, atak yapmaması yönünde mesajımızı iletmiştim. Onun yaptığı şey kesinlikle bir hataydı ve bu hata takıma büyük zarar verdi. Bu yaşananlar kesinlikle kabul edilemez."

"Gerçekten kızgınım çünkü Meksika'dan sonra bu mesajı kendisine net bir şekilde iletmiştik."

The Red Flags Podcast programında yaşanan teması değerlendiren Steiner, "Takımda kesinlikle bir şeyler değişecek."

"Las Vegas’taki yarışın ardından Ferrari yönetim kurulundaki ortamı hayal edebiliyor musunuz?"

"Bu konunun yalnızca Fred'e bağlı olmadığını daha önce birkaç kez söyledim. Karar alma yetkisine sahip büyük bir grup var."

"Bu mesele yalnızca iki pilot ile Fred arasında konuşulmuyor. Yönetim kurulunda da ele alınıyor. Ancak yönetim kurulunda gerçekten karar verebilecek konumda olan kişilerin farklı görüşleri olacak. Bu nedenle henüz bir sonuca varılamayacak."

Sezonun bitimine iki yarış kala Ferrari, 517 puanla takımlar şampiyonasında ikinci sırada bulunuyor.

Red Bull 440 puanla üçüncü, McLaren ise 431 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Mercedes ise Brezilya Grand Prix'sinde takımlar şampiyonluğunu garantilemişti.

Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

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