Steiner: "Hamilton, Ferrari'yi hayal kırıklığına uğratmayacak"

Haas'ın eski takım patronu, İngiliz pilotun Ferrari'ye, 2007 yılından bu yana ilk sürücüler şampiyonluğunu getirmek için elinden geleni yapacağı görüşünde.

Steiner, bu konuda PlanetF1'e şöyle konuştu: "Lewis'in kazanma arzusunun devam ettiğinden ve gelecek yıl Ferrari'ye geçmesinin onu gençleştireceğinden şüphem yok."

"Lewis baskı altında olacak fakat çok şey başardığı ve sporun bir ikonu haline geldiği için bunu kaldırabilir."

"Yedi kez dünya şampiyonu olmasına ve hiçbir şey kanıtlamak zorunda olmamasına rağmen takım değiştirmeye karar verdi. Hamilton Ferrari'yi hayal kırıklığına uğratmayacaktır - benim görüşüm bu."

"Hepimiz Ferrari'nin nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Kaç yıldır şampiyonluğu kazanmaya çalışıyorlar unuttum bile. Lewis'in önünde zorlu bir mücadele olduğuna şüphe yok ama Frederic Vasseur ile çok iyi bir ilişkisi var ve oraya geçmesinin nedenlerinden biri de bu."

"Lewis alt serilerde yarışırken hep Frederic'in takımındaydı. Çok iyi arkadaşlar ve bu da birbirlerine yardım edecek."

"Şampiyonluğu birlikte kazanmaya çalışacaklar ve bence bu iyi bir fikir."

Sonunda bu birlikteliğin iyi sonuç verip vermeyeceği sorusuna Steiner, "Bilemeyiz. Şampiyonluğu kazanmak çok zor bir iş ve Ferrari her zaman yaklaşsa da başaramadı."

"Belli ki kendi zamanlarının geleceğini düşünüyorlar. Lewis de yeterli zamana sahip olmak için birkaç yıllık bir sözleşme imzaladı." cevabını verdi.