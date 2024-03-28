Steiner: "Hamilton Ferrari'ye gitmekle doğru kararı verdi"

Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, sezon öncesinde aldığı karar kapsamında kariyerine 2025 yılında Ferrari'de devam edecek.

Haas'ın eski takım patronu Gunter Steiner, yedi kez dünya şampiyonu İngiliz pilotun doğru kararı verdiğine inanıyor.

Steiner, "Görünen o ki Lewis doğru kararları nasıl vereceğini biliyor."

"Mercedes için McLaren'dan ayrıldığında zaten doğru karar vermişti ve belki de Ferrari'ye geçme kararının da doğru olduğunu gösterecek."

"Bence Lewis için yeni bir mücadeleye girmek daha önemliydi. 11 yıldır bu takım için yarışıyor, onlarla altı şampiyonluk kazandı fakat kariyerinin son aşamasında yeni bir mücadeleye atılmak istedi."

"Son mücadelesini Ferrari'de yaşama fırsatı vardı ve o da bunu kabul etti."

"Hiçbir şey imkansız değil. 2026'da motor ve şasi ile ilgili düzenlemeler değişecek, bu nedenle araçların sıfırdan inşa edilmesi gerekecek."

"Şans Lewis'in yanında olursa ve Ferrari de iyi bir araç üretirse, sekizinci şampiyonluk oldukça mümkün olacak." dedi.

Guenther Steiner, former Haas Team Principal and TV Presenter Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Steiner, Max Verstappen'in Red Bull Racing'den Mercedes'e geçme olasılığı hakkında ise şu yorumu yaptı: "Formula 1'deki tüm takımlar Max Verstappen ile ilgileniyor, dolayısıyla asıl soru onun nereye gitmek istediği."

"Bu takım Mercedes olabilir çünkü Lewis'in Ferrari'ye geçmesinin ardından orada bir boşluk var. Aston Martin de iyi bir seçenek ama Max başka bir yere gitmeye karar verirse sanırım bu Mercedes olacaktır."

"Anladığım kadarıyla Red Bull'da durum biraz sakinleşti ve her şeyi kontrol altına aldılar. Bu yüzden Max için sözleşmesini feshetmek kolay olmayacak. Max Red Bull aracını seviyor, takımı seviyor, bu yüzden kişisel olarak ona zarar verecek bir şey olmazsa ayrılmak isteyeceğini sanmıyorum."

"Red Bull ile şampiyon oldu, bu takım ona F1'de ilk kez yarışma fırsatı verdi. Bu yüzden kişisel anlamda iyi ilişkileri varsa takımda kalacaktır."