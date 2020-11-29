Steiner: "Halo, Grosjean'ın hayatını kurtardı"

Haas pilotu Romain Grosjean, yarışın başında Daniil Kvyat ile temas yaşadı ve ardından sert şekilde bariyerlere çarptı.

Temasın ardından araç ikiye bölündü ve alev aldı. Grosjean, bilinci yerinde olduğu için araçtan çıktı ve önce tıbbi merkeze, ardından da hastaneye götürüldü.

Tekrarlarda Halo'nun ve tıbbi ekibin olay yerine hemen gelmesinin Grosjean'ın hayatını kurtarmada büyük bir rol oynadığı görüldü.

Haas patronu Steiner şöyle dedi: “Evet, Romain'in bilinci yerinde ve şu anda doktorların gözetiminde. Bildiğim kadarıyla ayak bileklerinde ve eldivenleriyle tulum arasındaki kısımda küçük yanıklar var."

"Tabii ki şoke olmuş durumda ve bu kadar güçlü bir darbeden sonra zorunlu olan tıbbi kontrollerden geçiyor. Bilincinin yerinde olması iyi."

"Bugün Halo sisteminin Romain'in hayatını kurtardığına şüphe yok. Aracının bariyeri nasıl deldiğini gördük, Romain kokpitten kendi başına çıktığı için şanslıydık. Bu, benim için herhangi bir yarış sonucundan çok daha önemli. Görünüşe göre ciddi bir yaralanması yok ama doktorların ne diyeceğini göreceğiz."

"Görünüşe göre Romain yana doğru gitmeye başladı ve Daniil Kvyat'ın aracının ön tekerleğine çarptı. Sonra da bariyere girdi. Ek bilgim yok, herkesin gördüğüyle aynı görüntüleri gördüm. Umarım Romain'in ciddi bir yaralanması yoktur."