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Formula 1 / Son dakika

Steiner, Haas'ta tamamen çaylaklardan oluşacak bir dizilimin riskini göze alıyor

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Steiner, Haas'ta tamamen çaylaklardan oluşacak bir dizilimin riskini göze alıyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Günther Steiner, Haas’ın 2021 için 2 çaylak sürücüyü kadrosuna katması halinde oluşacak risklerin farkında olduklarını ama aynı zamanda Amerikan takım için bir fırsat oluşturabileceğini düşündüklerini söyledi.

Geçtiğimiz ay mevcut pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen’in takımdan ayrılacağını duyuran Haas, 2021’de tamamen yeni bir dizilimle yarışacak.

Padokta bir çokları tarafından koltuklardan birine Ferrari sürücü akademisi pilotu ve şu andaki F2 lideri Mick Schumacher’in getirileceği öngörülüyor.

Yeterli süperlisans puanını toplayabildiği takdirde takıma yüksek miktarda finansal destek getirebilecek Nikita Mazepin’in de Schumacher’e eşlik etmesi bekleniyor.

Ve bu dizilim sürücü marketinde Sergio Perez ve Nico Hülkenberg gibi deneyimli pilotlar olmasına rağmen yapılabilir.

Haas takım patronu Steiner 2021 dizilimi için son kararı vermediklerini ama 2 çaylak pilotu yarıştırmanın olumlu ve olumsuz yanlarını değerlendirdiklerini söyledi.

Steiner: “2 çaylak pilotla yarışmakta karar kılmadık, ama size hızlıca 2 çaylak konusundaki düşüncelerimi açıklayabilirim.”

“Bunları konuştuk, onlarla gelecek riskleri ve fırsatları. Tabii ki iki çaylak pilotu alırken veri için önlerinde bakacak deneyimli birilerinin olmaması vs. gibi riskler olacak. Kendi aralarında nelerin olduğuna karar verecekler ve bu yanlış gidebilecek bir hareket.”

“Ama olumlu yanı da takımla beraber ilerledikçe onları istediğiniz yöne yönlendirebilecek olmanız.”

“Daha önce yapılmaması işe yaramayacağı manasına gelmez. Tabii ki işe yaramama ihtimali var. O konuda umursamaz gibi görünmek istemem.”

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Bu durum, eğer gerçekleşirse, Haas’ın 5 yıllık Formula 1 geçmişinde ilk defa tecrübesiz bir pilotu takıma alması olacak.

2017 sezonu için Romain Grosjean’ın yanına Kevin Magnussen’i getirmeden önce Haas, ilk yılında eski Sauber pilotu Esteban Gutierrez ile yarışmıştı.

Steiner, Haas’ın pilotlara yaklaşımı konusundaki sorulara alışık olduğunu, önceden de Grosjean’ı neden bu kadar uzun süre takımda tuttuğu konusunda sorulara maruz kaldığını söyledi.

Steiner: “Bazı şeyleri diğerlerinden farklı yaptık. Birkaç yıl önce de bana ‘Neden Romain’ı bu kadar uzun süre tutuyorsunuz? Hiç kimse birisini bu kadar uzun süre takımında tutmadı.’ diye sormuşlardı.”

“Diğerlerinin yaptıklarını yapmak zorunda değiliz. Doğru olduğunu düşündüklerimizi yapacağız, ve işe yaramazsa yargılanacak biziz - başka kimse değil.”

“Bu riski ve fırsatı alıyoruz. O yüzden eğer 2 çaylak alırsak, tamamen düşündüğümüzden emin olabilirsiniz.”

“Olumlu yanların da olumsuz yanların da farkındayız, ve o yönde karar alırsak bununla yüzleşeceğiz.”

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Seri Formula 1
Takımlar Haas F1 Team
Editör Luke Smith

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