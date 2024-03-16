Steiner: "Haas'ta çok uzun süre kaldım"

Haas'ın şampiyonada sonuncu olduğu 2023 sezonunun ardından, takımın Amerikalı sahibi Gene Haas'ın ilerleme kaydedilmemesi karşısında sabrı tükendi ve Steiner'ın sözleşmesini yenilememeye karar verdi.

Onun yerine Haas, eski pist mühendisliği direktörü Ayao Komatsu'yu takım patronluğuna getirdi ve Steiner Bahreyn'deki sezon açılışında padoka TV spikeri olarak geri döndü.

F1.com için ilk köşe yazısını yazan Steiner, geçtiğimiz kış düşünmek için daha fazla zaman bulduktan sonra Haas'tan daha önce ayrılması gerektiğini anladığını söylüyor.

"Haas'tan ayrıldığımdan beri hayat oldukça güzeldi."

"Bu son birkaç hafta, yaklaşık on yıldır F1'den uzak kaldığım ilk zamandı. Bu süre benim için iyi oldu."

"Zaman geçtikçe Haas'ta çok uzun süre kaldığımı daha iyi anlıyorum."

"Uzaklaştığınızda netlik kazanıyorsunuz ve ne yapmanız gerektiğini görebiliyorsunuz. Oradayken inkar ediyorsunuz, yapabileceğinizi sanıyorsunuz ama yapamıyorsunuz."

Günther Steiner Fotoğraf tarafından: Andreas Beil

"Elimizdekilerle yedinci, sekizinci ya da dokuzuncu olmak için mücadele edebilirdiniz ama diğerleriyle aynı ekipmana sahip olmadan podyum için mücadele edemezdiniz."

"Uzun vadede bunu yapmak hayatta yapmak istediğim şey değil. Tekrar yedinci olmak istemiyorum. Ben savaşabilmek ve en önde mücadele edebilmek istiyorum."

"Toto Wolff, Mercedes ile işe başladığında takım o zamanlar zirvede değildi. Evet, başlangıçta motor avantajına sahiplerdi ama orta vadede başarılı olmak için her şeyi doğru ayarladı ve sekiz şampiyonluk kazandılar."

"Red Bull için de aynı şey geçerli. Oraya ulaşmaları ne kadar zaman aldı? Her yıl daha iyiye gitmeye devam ettiler. Bu sabra ve uzun vadeli planlamaya ihtiyacınız var."

Steiner, şartlar uygun olursa gelecekte aktif bir role geri dönme ihtimalini de göz ardı etmedi ve şunları söyledi: "Gelecekte F1'e geri dönebilirim ama bunun doğru proje olması gerekiyor."