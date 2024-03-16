Steiner: "Haas'ta çok uzun süre kaldım"
Eski Haas takım patronu Guenther Steiner, Ocak ayında Formula 1 takımından ayrılışını değerlendirirken 'Haas'ta çok uzun süre kaldığını' kabul etti.
Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team
Simon Galloway / Motorsport Images
Günther Steiner
Fotoğraf tarafından: Andreas Beil
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