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Formula 1 / Son dakika

Steiner, Haas’ta bir "Dünya Şampiyonu" yetiştirmek istiyor

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Guenther Steiner, 2021’deki amacının yeni Haas sürücülerinin gelişmesine yardımcı olmak ve onlarla, sonu şampiyonluğa uzanan bir yolculuğa başlamak olduğunu söyledi.

Steiner, Haas’ta bir "Dünya Şampiyonu" yetiştirmek istiyor

Haas, 2021 sezonuna Mick Schumacher ve Nikita Mazepin olmak üzere iki çaylakla başlayacak.

Takım patronu Steiner, en önemli şeyin sürücülerinin çabucak özgüven ve hız kazanması olduğunu belirtti Aynı zamanda onlara, gelecekte Dünya Şampiyonu olma konusunda da yardımcı olmak istiyor.

Formel1.de'ye konuşan Steiner, ‘’Onların korkuyla yaklaşmasını istemiyoruz.’’

‘’Yeni bir yere gittiğinizde, çıta yüksektir. Bundan dolayı biraz korkmuş hissedebilirsiniz. Öncelikle kendinize güveninizi geliştirmelisiniz. Bunu iki çaylağımızla başarmak istiyorum. Tıpkı bir okul gibi.’’

‘’Umarım onlardan biri, bir gün Dünya Şampiyonu olabilir. Bu benim için hoş olur.’’

‘’Bu bir medyan okuma ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum.’’ dedi.

Küresel pandeminin sonucu olarak, 2021 için planlanmış kurallar 2022’ye ertelendi ve takımlara 2020 araçlarını geliştirmeleri için iki jeton hakkı tanındı.

Haas çok fazla geliştirme yapmak istemediğini, bunun yerine tamamen 2022’ye odaklanmak istediğini söylemişti. Steiner hâlâ söylediklerinin arkasında duruyor ve eğer dayanıklılık sorunu çıkmazsa, yeni güncellemelerin sadece sezon başında geleceğini belirtiyor.

Yine de, sezon başlangıcı için hazır olup olmayacaklarından emin değil.

‘’Eğer ilk yarış Avusturalya’da olsaydı, bu parçaları üretmeyi başaramazdık. Şimdi ise işler yoluna girebilir."

‘’Imola, bu sezonun başlangıcı olacak. Eğer bir dayanıklılık sorununuz olursa, bunu değiştirebilirsiniz.’’

‘’Ancak planladığımız herhangi bir aerodinamik gelişimimiz yok.’’

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Editör Betim Aker

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