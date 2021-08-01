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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Steiner, Haas'ın yaşadığı sık ve ağır kazalardan bıkmış

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Haas takım patronu Gunther Steiner, pilotları Mick Schumacher'in Macaristan GP 3. antrenman seansında geçirdiği kazanın ardından genel olarak pilotlarının geçirdikleri kazalardan ve kazaların büyüklüğünden bıktığını söyledi.

Steiner, Haas'ın yaşadığı sık ve ağır kazalardan bıkmış

Schumacher, 3. antrenman seansındayken 11. virajda büyük bir kaza geçirdi ve aracına ağır hasar verdi. Schumacher bu kazanın ardından sıralamalara katılamadı.

Alman pilot bu sene 2. defa 3. antrenman seansında geçirdiği kaza nedeniyle sıralamalara katılamadı.

Schumacher ayrıca Fransa GP sıralamalarının ilk seansında kaza yapmış ve kırmızı bayraklar sayesinde 2. seansa geçmiş ve takıma bu seneki en iyi sıralama pozisyonunu kazandırmıştı.

Steiner, çaylak pilotlarının yapacakları hatalar için bazı planlara sahip olduklarını ancak artık takım olarak hataları minimum seviyeye indirmeleri gereken döneme geldiklerini söyledi.

Steiner, "Mick, son 5 yarışta oldukça büyük kazalar geçirdi. Spin ya da benzeri şeyler olabilir. Ancak bu kazalar oldukça büyükler. Bu çok fazla paraya mal oluyor ve pek iyi bir nedeni de yok."

"Bunun üzerinde çalışmamız ve durumu iyileştirmemiz gerek. Açıkçası bütçe ortada, ona bağlı kalmalıyız. Bunu nasıl aşabileceğimiz konusunda her zaman fikirlerimiz olmalı."

"Şu an için bunun acısını çekiyoruz ancak yine de bununla baş edebiliriz. Bu tür şeyler yaşadığımızda, aşmanın yeni yollarını bulmamız lazım. Bu kazalar artık biraz fazla sık ve ağır olmaya başladı." dedi.

Damage to the car of Mick Schumacher, Haas VF-21

Damage to the car of Mick Schumacher, Haas VF-21

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Schumacher'in takım arkadaşı Nikita Mazepin de sene başında çok sayıda kazaya karışmıştı ancak Rus sürücü son dönemde pek hata yapmadı ve bu konuda takım patronundan övgüler aldı.

Steiner, "Çok fazla hata yapıyoruz, sorun bu. Ya da çoğul kullanmayıp Nikita'yı savunmam gerek çünkü son yarışlarda o çok iyi davrandı."

"Çok iyi iş çıkardı. Aracına hasar vermedi. Mick ise son yarışlarda bazı kazalar yaptı. Bu konuda iyileşmemiz gerek." dedi.

Steiner, yaşananların ardından özellikle antrenman seansında pek bir şey kazanma şansı yokken zorlamama konusunda dengeli olunması gerektiğini öğretmeleri gerektiğini söyledi.

Steiner, "Kendi açımızdan, paramızı nasıl harcadığımız konusunda planlar yapmamız gerek."

"Bu konuda  neler yapacağımızı biliyoruz ancak pilotlarla ilgilenirken, belki de oturup onlarla konuşmalı ve büyük resmi açıklamalıyız. Bazen risk alabilirler ancak bir fırsat varsa risk almalılar."

"Ortada bir fırsat yokken, şahsen ben hiç risk almam çünkü kazanılacak bir şey yoktur."

"Şu anda özellikle 3. antrenmanda kazanabileceğimiz çok şey olmadığını ve risk almamamız gerektiğini biliyoruz." dedi.

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