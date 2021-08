Steiner, Haas'ın yaşadığı sık ve ağır kazalardan bıkmış

Schumacher, 3. antrenman seansındayken 11. virajda büyük bir kaza geçirdi ve aracına ağır hasar verdi. Schumacher bu kazanın ardından sıralamalara katılamadı.

Alman pilot bu sene 2. defa 3. antrenman seansında geçirdiği kaza nedeniyle sıralamalara katılamadı.

Schumacher ayrıca Fransa GP sıralamalarının ilk seansında kaza yapmış ve kırmızı bayraklar sayesinde 2. seansa geçmiş ve takıma bu seneki en iyi sıralama pozisyonunu kazandırmıştı.

Steiner, çaylak pilotlarının yapacakları hatalar için bazı planlara sahip olduklarını ancak artık takım olarak hataları minimum seviyeye indirmeleri gereken döneme geldiklerini söyledi.

Steiner, "Mick, son 5 yarışta oldukça büyük kazalar geçirdi. Spin ya da benzeri şeyler olabilir. Ancak bu kazalar oldukça büyükler. Bu çok fazla paraya mal oluyor ve pek iyi bir nedeni de yok."

"Bunun üzerinde çalışmamız ve durumu iyileştirmemiz gerek. Açıkçası bütçe ortada, ona bağlı kalmalıyız. Bunu nasıl aşabileceğimiz konusunda her zaman fikirlerimiz olmalı."

"Şu an için bunun acısını çekiyoruz ancak yine de bununla baş edebiliriz. Bu tür şeyler yaşadığımızda, aşmanın yeni yollarını bulmamız lazım. Bu kazalar artık biraz fazla sık ve ağır olmaya başladı." dedi.

Damage to the car of Mick Schumacher, Haas VF-21

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images