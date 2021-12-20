Steiner, Haas'ın Williams ve Alfa Romeo'nun önüne geçebilmesini umuyor

Haas, geçen yıl F1 gridinin en yavaş üç takımından biriydi fakat bu yıl daha da geriye düştüler ve açık ara en yavaş takım oldular.

Aslında bunun temel sebebi, takımın bu yılki araca neredeyse hiç yatırım yapmaması ve sezon boyunca tek bir güncelleme dahi getirmemesiydi.

Takım yıl boyunca sadece yedek parçaya para ödedi ve bunun dışında hiçbir güncelleme çalışması yapmadı. Oysa rakip takımların çoğu, özellikle yılın ilk yarısına yeni parçalar getirdiler.

Sonuç olarak Haas, bu sezonu 2016'da F1'e katıldığı günden bu yana ilk kez puansız kapattı.

Şimdi takım, 2022'de yeniden orta gruba dönmenin hesaplarını yapıyor ve Steiner'e göre pozitif işaretler var.

Williams ve Alfa Romeo'ya kıyasla nerede olabilecekleri sorusuna yanıtlayan Steiner, şöyle dedi: "Temkinli bir iyimserlikle, gridin ortasında bir yerde savaşabilmemizi umuyorum."

"Yeni aracımızı geliştiren mühendisler mükemmel bir iş çıkarıyorlar ve gerçekten gridin ortasında savaştığımız günlerle benzerlikler görüyorum."

"Genel olarak hem Williams'ın hem de Alfa Romeo'nun önüne geçebilmemizi umuyorum."

Takım zorlu bir yıl geçirdiği için sürücülerin motivasyonunu korumak da önemli bir zorluktu.

Steiner, bu konuda şöyle dedi: "Şimdiye kadar sürücülerin motivasyonunu istenen seviyede tutma konusunda özel bir zorluk yoktu. Bu, Formula 1'deki ilk sezonlarıydı ve öğrenecekleri çok şey vardı. Hatta puan için savaşmak zorunda olmadıkları için minnettardılar."

"Motivasyon konusunda gayet iyiler ama takımın geri kalanının mücadele ruhunu korumam gerekiyordu. Genel olarak her şey yolundaydı, insanlar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu takım geçmişte harika işler çıkardı ve zorlamaya devam etmeliyiz. 2022'de daha hızlı bir araca sahip olacağız."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, Mick Schumacher, Haas F1, Nikita Mazepin, Haas F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images