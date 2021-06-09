Steiner: "Haas'ın teknik departmanı, en az geçmişteki kadar iyi"

Uzun yıllar Ferrari'de görev yapan ve Haas'a geçmeden önce Ferrari'nin şasi departmanının başında bulunan Resta, geçtiğimiz aylarda Haas'a transfer olmuştu.

Steiner'a Resta'nın teknik departman üzerindeki etkisi ve bu departmanı güçlendirip güçlendirmediği soruldu. Steiner, bu soruya şöyle yanıt verdi: "Evet, son soru başlıyorum. Evet, o sadece [teknik departmanı] güçlendirmedi, bu sezon neredeyse her şeyi yeniden kurdu. Biliyorsunuz geçen sezon... birçok insan gitti ve bazıları zorunlu izine çıkarıldı. Yani onun burayı yeniden hayata döndürmek gibi büyük bir görevi vardı ve bunu başardı. Artık teknik ekibimiz oldukça istikrarlı."

"Bence [teknik departmanız], en az geçmişte olduğu kadar iyi ve onların bu sezonki araç üzerinde bir etkisi yok çünkü bu sezonunun aracı üzerinde bir şey yapmadık. Bu yüzden de onların etkilerini göremediniz zaten olsa da çok geç olurdu."

"Kurallar içerisinde olmak için ne yapmamız gerekiyorsa, bunların içinde yer aldı ancak büyük bir etkisi yoktu. 2022 aracında ise onun ve ekibinin etkisi büyük olacak. Bu sadece o, onun ekibiyle alakalı. Bütün ekip, 2022 aracı üzerinde çok sıkı şekilde çalışıyor. Yani umuyorum ki gelecek sene sıralama turlarında ikinci bölüme kalmak hakkında konuşuyor olabiliriz."

Daha önce Charles Leclerc'e de koçluk yapan Jock Clear, bu sene Mick Schumacher ile birlikte çalışıyor. Steiner, ikilinin ilişkisi hakkında şunları söyledi: "Jock, Ferrari Sürücü Akademisi'nin başında bulunuyor. Mick de bu programın bir parçası o yüzden Mick'e de göz kulak oluyor ve onunla konuşuyor çünkü birbirlerini uzun süreden beri tanıyorlar. Çünkü Jock, Michael'la birlikte de çalışmıştı. Yani bu yüzden aralarında iyi bir ilişki var. Bunun dışında Jock bu sene teknik alanda yer almayacak."

Charles Leclerc, Ferrari, Jock Clear, Yarış Mühenidisi, Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images





