Steiner, sezon sonunda orta grupla aradaki farkı azaltmalarına şaşırmış

Haas, 2022'nin yeni teknik düzenlemelerine hazırlanmak için 2021 sezonunda araçlarını geliştirmekten vazgeçti. Bunun, ileriye doğru bir adım atmaları ve performans kazanmaları adına daha büyük bir fırsata sağlayacağını düşündüler.

Takım, 2021'i bir geçiş yılı olarak değerlendirdiği için çaylak sürücüleri Mick Schumacher ve Nikita Mazepin ile puan alamadı ve takımlar şampiyonasında sonuncu oldu.

Ancak Haas, sezonun son üç yarışında orta gruptaki rakipleri Alfa Romeo ve Williams'a hız açısından yaklaştı. Schumacher, Katar ve Abu Dhabi'deki sıralama turlarında Alfa Romeo'nun onda iki saniye arkasında yer aldı. Suudi Arabistan'daki yarışta ise Aston Martin sürücüsü Lance Stroll'ün onda bir saniyeden az bir farkla arkasındaydı.

Haas patronu Steiner, rekabetçi olamamalarına rağmen takımın motivasyonu yüksek tutmanın öneminden bahsetti ve son yarışlarda elde ettikleri kazanımlara şaşırdığını söyledi.

Steiner, Autosport'a, "İnsanlar artık memnun kalamıyorlar, buna alışıyorlar ve ellerinden gelenin en iyisini yapmayı bırakıyorlar."

"Onlara, 'Daha aptal veya daha kötü değilsiniz, iyiye gidecek. Sadece aracımız gelişmedi.' demek zorundasınız. Eğer hiçbir şey yapmadan bir yıl geçirirseniz, sonunuz burası oluyor."

"Ancak son iki yarışta, orta grubun sonuna sadece onda bir veya iki saniye yakın olmamıza inanamadım. Neredeyse iki yaşındaki bir araçla bunu yapmamızı anlayamıyorum." dedi.

Bunun, sürücülerinin deneyim kazanmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorulduğunda Steiner, diğer takımların 2021 boyunca gelişerek farkı daha da büyütmesi gerektiğini söyledi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, Mick Schumacher, Haas F1, Nikita Mazepin, Haas F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Steiner, "Diğer takımlar araçlarını geliştirdi, fark daha da artmalıydı."

"Son iki yarış benim için çok tuhaftı. Suudi Arabistan'da tur çok uzundu ve sadece onda bir veya iki saniye arkadaydık. Yarışta da Williams'lardan biriyle savaştık. Belki de onlar yavaş gidiyorlardı."

"Bir şey için savaşabildiğiniz an senaryo değişiyor. Havanız ve yaşam şekliniz farklı oluyor." dedi.

Schumacher, Abu Dhabi sezon finalinde Nicholas Latifi ile savaşmayı başardı. Latifi kaza yapıp güvenlik aracını çıkarana kadar 22 tur boyunca Haas pilotunun arkasındaydı.

Schumacher, sezon sonundaki gelişmenin "muhtemelen" artan deneyiminin bir sonucu olduğunu ve aynı zamanda, takımının VF-21 aracının ayarlarında yeni yollar bulduğunu söyledi.

Schumacher, Autosport'a, "Takım olarak hafta sonlarına yeni bir yaklaşım ve yeni ayarlar bulduk."

"Sanırım araçta ne görmek istediğimizi anladık. Viraja girerken dengeli olmak mı, arkadan kayma mı? Bu sadece son haftalarda ortaya çıkan bir şeydi ve bu alanda kendimizi mükemmelleştirdiğimizi düşünüyorum.” dedi.