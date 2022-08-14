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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Steiner, Haas'ın satılacağı iddialarını yalanladı

Haas takım patronu Gunther Steiner, takım sahibi Gene Haas'ın takımı satmayı düşünmediğini ve hedeflerinin takımlar şampiyonası altıncılığı olduğunu söyledi.

Altay Gök
Ekleyen:
Steiner, Haas'ın satılacağı iddialarını yalanladı
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2016'da spora giren ve hızlı adımlar atarak 2018'de takımlar şampiyonasını beşinci tamamlayan Haas, sonrasında bir hayli geriledi ve 2021'de şampiyonayı puan alamadan tamamladı. 

Ancak yeni kurallara gayet iyi uyum sağlayan ve Ferrari ile aralarındaki ortaklığın boyutunu arttıran takım, 2022 sezonuna gayet iyi bir giriş yaptı ve şu anda takımlar şampiyonasında yedinci sırada.

Takımın yeni çağa bu kadar başarılı girmesi beklenmiyordu, hatta aracın hiç geliştirilmediği 2021 sezonunun ve sonrasında Nikita Mazepin nedeniyle yaşanan birtakım krizlerin ardından takım sahibi Gene Haas'ın takımı satabileceği bile konuşuluyordu.

Ancak RacingNews365'e konuşan Gunther Steiner, takımın satılacağına yönelik iddiaları tamamen yalanladı.

Steiner, "İnsanların dilinde 'Haas'ın satışa çıkacağı, Haas'ın iflas edeceği' yönünde dedikodular dolanıyor, ancak asla iflas edecek bir konuma gerilemedik."

"2020'de Gene, yeni [2022] yönetmeliklerin neler getireceğini görmek istedi -özellikle bütçe sınırını da içeren yeni finansal düzenlemeleri."

"Düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin ardından spora ve takıma ne kadar bağlı olduğunu gösterdi."

"Pek çok insan bir F1 takımı satın almak istiyor, bu yüzden [Gene Haas takımı satarsa] müşteri bulmakta güçlük çekmeyiz."

"Fakat Gene'nin şu anda [takımı satmakla] bir ilgisi yok. Takıma bağlı kalmak istiyor."

Mick Schumacher, Haas VF-22

Mick Schumacher, Haas VF-22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

İlk 13 yarışta toplam 34 puan toplayan Haas, 2018'den bu yana en iyi sezonunu geçirmekte, hatta sezonun henüz ilk yarışında yeniden takıma katılan Kevin Magnussen beşinci olarak 2018 Avusturya GP'sinden bu yana en iyi sonucu getirdi.

Altıncı sıradaki Alfa Romeo'yu devirebileceklerini düşünen Steiner, "Bu yıl orta grup hakkında tahmin yapmak bir hayli zor; her yarışta başka biri önde, başka biri arkada."

"Umarım yedinci sırada kalabilmek için biraz daha puan toplayabiliriz, belki iyi yarışlar çıkartıp altıncılığı bile zorlarız."

"[Bu] çok zor olacak, ama eğer bir şeyi hedeflemezsen, asla başaramazsın. Her zaman söyledim, böyle bir pozisyona şans eseri gelemezsin."

"Önceliğimiz yedinciliği savunmak, ikinci hedefimiz ise altıncılık için saldırmak."

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