Steiner: "Haas'ın satılacağı iddiaları tam olarak fesatlık"

Koronavirüs sürecinde yaşananlar nedeniyle tüm takımlar finansal anlamda sıkıntılar yaşıyorlar. Haas'ın sahibi Gene Haas'ın daha önceden bu senenin sonunda sporda kalıp kalmamayı değerlendireceklerini söylemesi nedeniyle, Haas'ın geleceği hakkında sık sık iddialar gündeme geliyor.

Video konferansta konuşan Steiner, Haas'ın takımın tek sahibi olmaya devam ettiğini, bu konuda herhangi bir değişiklik planlanması halinde bunun Williams'ın yaptığı gibi doğrudan açıklanacağını söyledi.

Steiner, "Bu iddialar nereden çıkıyor bilmiyorum. Sanırım Gene 3. kez takımı tamamen ya da bir bölümünü satıyor. Bunlar tamamen söylenti. Birileri sürekli iddia çıkarıyor."

"Bir sene önce Suudi Arabistan'a satıldığımı söylendi. Anlaşma yapılmıştı ve satılmıştık. Ancak bizim tarafımızda Suudi Arabistanlı kimseyle görüşen hiç olmadı."

"Pek iyi niyetle olmayan, ortalığı karıştırma amaçlı çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Gene Haas, F1 takımının % 100 sahibi olmaya devam ediyor. Hiç partnerimiz olmadı. Belki bir partner olmasını istemiyordur. Belki de ihtiyacı yoktur." dedi.

Williams açık bir şekilde yeni yatırımcı ya da sahip aradığını açıklarken, McLaren'ın da takımdan ciddi hisse satmayı planladığı iddiaları gündemde. Steiner, Haas'ın böyle bir durum olması halinde şeffaf bir şekilde açıklayacağını söyledi.

Steiner, "Haas, doğru zamanda bunu yapmak istiyor. Bunu o zaman konuşacağız. Neler olduğunu sadece biz biliyoruz. Bizim dışımızda kimse Haas'a kimin sahip olduğunu, Haas'ı kimin satın alacağını ya da Haas'tan hisse satın alacağını bilemez."

"Birileri takım satın almak istiyorsa, Williams bu konuda çok iyi iş başardı. Takımın satılık olduğunu piyasaya duyurdular ve kimlerle görüşülmesi gerektiğini belirttiler. Bu tür işler böyle yapılmalı. Temelsiz spekülasyonlar çıkarılmamalı."

"F1 takımı satın almak isteyen çok fazla insan var. Bu tür bir girişimde bulunacaklarını söylüyorlar ancak bizimle alakalı böyle bir durum söz konusu değil." dedi.

Haas, bu sene sonrasında henüz F1'de kalacağını doğrulamış olmasa da, Steiner bütçe sınırı ve yeni kuralların kalmak için ikna edici gelişmeler olduğunu düşünüyor.

Steiner, "Bütçe sınırı, herkes için tam manada eşit olmasa da genel olarak spor için iyi bir şey."

"Biz yine bütçe sınırının altında kalacağız ancak bu çok iyi bir adım. Artık takımlar arasında 150 milyon doların üzerinde fark olmayacak. 20 milyon civarında olabilir ve bu çok iyi bir adım."

"Gelecekte harcadıklarımızla kazandıklarımızı eşitleme şansı var. Hedefimiz bu. Bay Haas için bunu başarmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirebilirsem, o zaman Concorde anlaşmasını imzalayacağız."

"Bay Haas'ın niyeti şu an için sporda kalmak. Ancak anlaşmayı imzalamadan önce, tam olarak neler olacağını söyleyemem. Herkese yeniden hatırlatmam gerekirse, takım % 100 onun. Bu yüzden kararı sadece o verebilir. Sonrasına bakacağız."

"Şu anki pozisyonumuz açısından çok pozitif düşünüyorum. Bu zor dönemi geride bırakıyoruz ve şu an için oldukça iyi durumdayız. Doğru şeyler yapıyoruz. Elimizdeki ile ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bu yüzden Haas'ın burada kalacağını düşünüyorum." dedi.