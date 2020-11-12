Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
11 Saat
:
52 Dakika
:
56 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Steiner, Haas'ın Renault'ya geçiş ihtimalini reddetti

Biletler
paylaşım
yorumlar
Steiner, Haas'ın Renault'ya geçiş ihtimalini reddetti
Ekleyen:

Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, gelecekte Ferrari ile yollarını ayırıp Renault ile işbirliği yapabilecekleri yönündeki iddiaları reddetti.

Haas, spora girdiğinden bu yana Ferrari ile yakın bir ilişkiye sahip. Amerika merkezli takım sadece Ferrari motoru kullanmıyor, aynı zamanda izin verilen tüm parçaları Ferrari'den alıyor ve Dallara olan işbirliği sayesinde Haas'ın üretmiş olduğu F1 araçları, Ferrari araçlarına oldukça fazla benziyor.

Renault şu anda McLaren takımına motor tedarik ediyor ancak McLaren gelecek sene Mercedes motoruna geçiş yapacak. Bu durumda Renault, partner takımı olmadan kalacak.

Haas'ın Renault'ya geçebileceği iddia edilse de Steiner bu iddiaları tamamen yalanladı.

Türkiye GP öncesi basın toplantısında konuşan Steiner, "Size, Ferrari ile uzun vadeli anlaşmamız olduğunu söyleyebilirim ancak ne kadar uzun olduğunu anlaşmalar nedeniyle söyleyemem. Sadece ayları ya da yılları içeren bir bağlılık değil. Daha önce birkaç kez söylediğim gibi, Ferrari ile çok iyi zaman geçiriyoruz. Şu anda biraz boşluktayız. İstediğimiz yerde değiliz ancak bu durumdan çıkacağız. Ancak Ferrari'ye bağlıyız." dedi.

 

Daha önceden Imola'daki iki günlük hafta sonunu desteklediğini söyleyen Steiner, Türkiye'deki açıklamalarında da bunu tekrarladı. Bunun dışında Steiner, 23 yarış nedeniyle sezonun bazı bölümlerinde art arda 3 yarışın zorunlu olduğunu söyledi.

Steiner, "Tüm bu yarışların yapılabileceğini tahmin ediyoruz, aksi takdirde açıklamazlardı. Takvim bu şekilde Dünya Motor Sporları Konseyi'ne gidecek, bu yüzden ona göre plan yapmamız lazım. Zor olacak. Buna göre organizasyon düzenlememiz gerekecek."

"Uygulanabilir bir takvim. Çok fazla şey olacak ancak umarım bazı yarışlarda sadece Cumartesi ve Pazar günü çalışma olur."

"Kısa hafta sonu gibi şeyler, yaptığımız şey konusunda özellikle sezonun ikinci yarısında bize çok yardımcı olur. İlk yarı pek korkutucu durmuyor ancak ikinci yarıda art arda 3 yarış dizisi var. Bakalım detaylar gelince neler olacak. Her ne olursa olsun adapte olmamız gerekecek." dedi.

Stroll: "Imola hakemleri olayında 'olabildiğince güvenli' oldum"

Önceki haber

Stroll: "Imola hakemleri olayında 'olabildiğince güvenli' oldum"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP Biletler
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Hamilton, Mercedes anlaşmasındaki gecikmeyi açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Mercedes anlaşmasındaki gecikmeyi açıkladı

Verstappen, "Boyunluk takmaktansa boynumun düşmesini tercih ederim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, "Boyunluk takmaktansa boynumun düşmesini tercih ederim"

Albon: "Asfalt çok kaygan görünüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albon: "Asfalt çok kaygan görünüyor"

Ricciardo: "Portimao yüzeyinden çıkardığımız dersler Türkiye'deki yarışta işimize yarayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Portimao yüzeyinden çıkardığımız dersler Türkiye'deki yarışta işimize yarayacak"

Brezilya GP en az 2025'e kadar Interlagos'ta kalmaya hazırlanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brezilya GP en az 2025'e kadar Interlagos'ta kalmaya hazırlanıyor

Wolff: "Verstappen, Mercedes'e gelmeyecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Verstappen, Mercedes'e gelmeyecek"

Son Haberler

Steiner, Haas'ın Renault'ya geçiş ihtimalini reddetti
F1 Formula 1 / Son dakika

Steiner, Haas'ın Renault'ya geçiş ihtimalini reddetti

Stroll: "Imola hakemleri olayında 'olabildiğince güvenli' oldum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Imola hakemleri olayında 'olabildiğince güvenli' oldum"

Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"

Ricciardo: "Portimao yüzeyinden çıkardığımız dersler Türkiye'deki yarışta işimize yarayacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Portimao yüzeyinden çıkardığımız dersler Türkiye'deki yarışta işimize yarayacak"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"

57 dk
2
Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

2g
3
Formula 1

Hamilton, Mercedes anlaşmasındaki gecikmeyi açıkladı

2s
4
Formula 1

Verstappen, "Boyunluk takmaktansa boynumun düşmesini tercih ederim"

3s
5
Formula 1

Albon: "Asfalt çok kaygan görünüyor"

1s

Son Haberler

Steiner, Haas'ın Renault'ya geçiş ihtimalini reddetti
F1

Steiner, Haas'ın Renault'ya geçiş ihtimalini reddetti

Stroll: "Imola hakemleri olayında 'olabildiğince güvenli' oldum"
F1

Stroll: "Imola hakemleri olayında 'olabildiğince güvenli' oldum"

Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"
F1

Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"

Ricciardo: "Portimao yüzeyinden çıkardığımız dersler Türkiye'deki yarışta işimize yarayacak"
F1

Ricciardo: "Portimao yüzeyinden çıkardığımız dersler Türkiye'deki yarışta işimize yarayacak"

Brezilya GP en az 2025'e kadar Interlagos'ta kalmaya hazırlanıyor
F1

Brezilya GP en az 2025'e kadar Interlagos'ta kalmaya hazırlanıyor

Son Videolar

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler 05:40
Formula 1
11 Kas 2020

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları 01:01
Formula 1
1 Kas 2020

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1
30 Eki 2020

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler 06:56
Formula 1
30 Eki 2020

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar 05:33
Formula 1
29 Eki 2020

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.