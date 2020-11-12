Steiner, Haas'ın Renault'ya geçiş ihtimalini reddetti

Haas, spora girdiğinden bu yana Ferrari ile yakın bir ilişkiye sahip. Amerika merkezli takım sadece Ferrari motoru kullanmıyor, aynı zamanda izin verilen tüm parçaları Ferrari'den alıyor ve Dallara olan işbirliği sayesinde Haas'ın üretmiş olduğu F1 araçları, Ferrari araçlarına oldukça fazla benziyor.

Renault şu anda McLaren takımına motor tedarik ediyor ancak McLaren gelecek sene Mercedes motoruna geçiş yapacak. Bu durumda Renault, partner takımı olmadan kalacak.

Haas'ın Renault'ya geçebileceği iddia edilse de Steiner bu iddiaları tamamen yalanladı.

Türkiye GP öncesi basın toplantısında konuşan Steiner, "Size, Ferrari ile uzun vadeli anlaşmamız olduğunu söyleyebilirim ancak ne kadar uzun olduğunu anlaşmalar nedeniyle söyleyemem. Sadece ayları ya da yılları içeren bir bağlılık değil. Daha önce birkaç kez söylediğim gibi, Ferrari ile çok iyi zaman geçiriyoruz. Şu anda biraz boşluktayız. İstediğimiz yerde değiliz ancak bu durumdan çıkacağız. Ancak Ferrari'ye bağlıyız." dedi.

Daha önceden Imola'daki iki günlük hafta sonunu desteklediğini söyleyen Steiner, Türkiye'deki açıklamalarında da bunu tekrarladı. Bunun dışında Steiner, 23 yarış nedeniyle sezonun bazı bölümlerinde art arda 3 yarışın zorunlu olduğunu söyledi.

Steiner, "Tüm bu yarışların yapılabileceğini tahmin ediyoruz, aksi takdirde açıklamazlardı. Takvim bu şekilde Dünya Motor Sporları Konseyi'ne gidecek, bu yüzden ona göre plan yapmamız lazım. Zor olacak. Buna göre organizasyon düzenlememiz gerekecek."

"Uygulanabilir bir takvim. Çok fazla şey olacak ancak umarım bazı yarışlarda sadece Cumartesi ve Pazar günü çalışma olur."

"Kısa hafta sonu gibi şeyler, yaptığımız şey konusunda özellikle sezonun ikinci yarısında bize çok yardımcı olur. İlk yarı pek korkutucu durmuyor ancak ikinci yarıda art arda 3 yarış dizisi var. Bakalım detaylar gelince neler olacak. Her ne olursa olsun adapte olmamız gerekecek." dedi.