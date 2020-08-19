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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Steiner, Haas’ın performans düşüşüne şüpheyle yaklaşıyor

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Steiner, Haas’ın performans düşüşüne şüpheyle yaklaşıyor
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
19 Ağu 2020 05:33

Haas takım patronu Gunther Steiner, takımın İspanya GP hafta sonunda aniden yaşadığı performans düşüşüne şüpheyle yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Romain Grosjean, Barcelona’daki ikinci antrenman seansında beşinci sırada yer aldu ancak sıralama turlarında 17. oldu. Yarışta da kötü bir performans gösteren Fransız sürücü 19. olabildi. Takımın diğer sürücüsü Kevin Magnussen de 15. sırada yarışı tamamladı.

Yarıştan sonra konuşan Grosjean, “İlk turdan son tura kadar korkunçtu. Araç ele avuca sığmıyordu ve cuma gününden bu yana ne değiştiğini anlayamıyorum.”

“Cuma günü uzun sürüşlerde de kısa sürüşlerde de her şey iyiydi, her şey kontrol altındaydı ve rekabetçiydik. Bugün ise eğlenceli değildi.” ifadelerini kullandı.

Steiner ise, bunun takımın en kötü yarışlardan biri olduğunu düşünmek istemiyor.

Steiner, “Şu anda bunun en kötü veya en iyi yarışlardan biri olduğu şeklindeki yorumları biraz filtrelemeliyiz. Bunları söylemek kolay.”

“En iyi araca sahip olmadığımızı biliyoruz. Ve bir gün en iyi araca sahip olup, diğer gün en kötü araca sahip oluyorsanız, buna şüpheyle yaklaşmanız gerekir.”

“Cuma gününden pazar gününe kadar neden bu kadar fazla performans kaybettiğimize bakmamız gerek. Cuma günkü tur zamanları gerçekti. Ve bugün, cuma gününe göre iki saniye yavaşız. Yani bu çok garip.”

“Aero verilerini incelemeli ve bir şeyler bulup bulamayacağımızı, nelerin mümkün olduğunu görmeliyiz.”

“Ancak hemen kesin sonuçlara varmayacağım. En iyisine, en kötüsüne bakacağım. Yani bazı çalışmalar yapmamız lazım.”

“Elbette en iyi araca sahip değiliz. Ancak cuma ile pazar günleri arasında neden böyle ani bir fark oluştuğunu anlamaya çalışmalıyız.” dedi.

 

Grosjean’ın yarış sonrası sarf ettiği sert sözler sorulduğunda Steiner, “Buna alışığım. Bu şekilde dalgalanan performanslar göstermemeliyiz. Bunu bir perspektife yerleştirmeliyiz. En iyi araca sahip olmadığımızı biliyoruz ve kelimeler beni pek incitmiyor.”

“Bu, yapmamız gerekeni yapmamız gibi bir şey. Nerede olduğumuzu biliyoruz. Sadece, daha iyi olmalıyız. Kelimeler belki yardımcı olmuyor, ancak buna tahammül edebilirim.” şeklinde konuştu.

Steiner, sıradaki yarış olan Belçika GP’den itibaren motorlardaki sıralama turu modlarının iptal edilecek olmasının, Haas’a yardımcı olacağına inanıyor.

“Sıradaki yarışta motor kurallarında bir değişiklik olacağını umuyorum. Daha önce de söylediğim gibi, belki de bu bazı farklılıklar oluşturur ve denge getirir.”

“Bunun dışında, araç ayarlarıyla beraber her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şu anda yapabileceğimiz tek şey bu. Bu konunun oldukça bilincindeyim. Ve bunu gelecek sene daha da iyi anlamaya çalışmaya devam edeceğiz.”

“Gelecek sene biraz daha gelişim gösterdiğimizde, gelecek seneki kuralları öğrendiğimizde araçtan ne istediğimizi tanımlayabiliriz.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Takımlar Haas F1 Team
Editör Adam Cooper

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