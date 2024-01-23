Steiner: "Haas'ın modelinin değişmesi gerekiyor"

Gene Haas, takımın geçen yıl şampiyonayı 10. sırada tamamlamasına yol açan kötü sonuçları gerekçe göstererek Steiner'ı takımdan gönderip yerine Ayao Komatsu'yu getirmeyi tercih etti.

RACER'a konuşan Steiner ayrıldıktan sonra şunları söyledi: "Geçen yıl işler iyi gitmiyordu, bunu biliyordum, cahil değilim."

"Ama işleri iyileştirmek için ne yapabilirdim? Diğer takımların neye çok daha fazla yatırım yaptığını herkes biliyor ve biz adeta silahlı çatışmaya bıçakla giriyorduk."

"F1 son beş yılda değişti ve bu bütçe sınırı ile her şey tek bir yöne doğru gidiyor. İnsanlar 'Sınırda mısınız?' diye soruyor ama bu artık hiçbir şey ifade etmiyor. Artık CapEx (sermaye harcaması) ve OpEx (işletme gideri) bütçe sınırında olmanız gerekiyor, çünkü OpEx'inizi düşürmek için CapEx yatırımları yapmalısınız ki verimli olabilesiniz. Bunu yapmanın tek yolu bu."

"Bu model 10 yıl önce harikaydı; ama artık değil. Değişmesi gerekiyor."

Kendisine gerekli gördüğü değişiklikleri yapma özgürlüğü verilmesi halinde Haas'ta ne yapacağı sorulduğunda Steiner, ekibin geri kalanının takımın şu anda gitmesi gereken yönü gösterdiğini söyledi.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23

Steiner, "Diğer tüm takımların yaptığı modeli yapardım."

"Daha fazlasını söylememe gerek yok çünkü herkes bunu yapıyor. OpEx bütçe sınırı paranızdan en iyi şekilde yararlanmak için altyapıya yatırım yapmanız gerekir, bu çok basit. Diğer takımlar ne yapıyorsa siz de onu yapmalısınız."

"Araç konseptini değiştirdiğiniz gibi, tüm takımların tek bir yöne gitmesi gerektiğinde, bunu takım yapısıyla da yapmanız gerekir. Ve yatırım yapmanız gerekiyor çünkü artık zayıf bir takım yok." dedi.

Ayrıca Steiner, takımın mevcut yapısı göz önüne alındığında yaptıkları iş için yeterince kredi almadıklarını düşünüyor.

"Tabii ki 10. bitirmek iyi bir şey değil ama Q3'e birkaç kereden fazla kalmak aslında bir başarıydı."

"Altyapıda ne kadar büyük bir eşitsizlik olduğunu bildiğimizden, bu takım için oldukça büyük bir başarı. Ve bu benim değil, ekibin başarısı - bu gerçekten ne kadar iyi olduklarını gösteriyor."