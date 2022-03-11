Haas, pilot seçiminde sadece Magnussen'e odaklanmış

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Steiner ve takım sahibi Gene Haas, yedek sürücü Pietro Fittipaldi'ye rağmen daha önce 2017-2020 sezonlarında takım için süren Magnussen dışında bir ismi değerlendirmediklerini belirttiler.

Steiner, geçtiğimiz hafta Magnussen'i aradı ve Danimarkalı pilot geri dönmeyi kabul etti. Magnussen daha sonra Haas ile olan anlaşmasını imzalamadan önce Ganassi ve Peugeot ile olan sözleşmelerini iptal etmek zorunda kaldı.

Steiner olanları şöyle anlattı: "Olanlar nedeniyle Nikita ile yollarımızı ayırdık ve Gene ile koltuğa kimin gelebileceğini konuşuyorduk."

"Olumlu olumsuz tarafları, sağını solunu tartıştık."

"Kevin'in adı ortaya atıldı ve Gene, 'Kevin'in geri geleceğini düşünüyor musun?' dedi ve ben de 'Hiçbir fikrim yok ama onu arayabilirim.' dedim. Onu aradım ve o 'Evet, ilgilenirim.' dedi."

Steiner, eski sürücüsü ile çok yıllı anlaşma imzalamanın kolay olduğunu söyledi.

"Bence biriyle dört yıl çalıştıktan sonra o kişiyi oldukça iyi tanıyorsunuz. Bunu tartışmamıza bile gerek kalmadı."

"Biz bunu yapacağımızı söyledik ve olan buydu. Çok basitti."

"Hiçbir tartışma ya da bir şey olmadı. Onun ne istediğini biliyorum, bizim ne istediğimizi biliyorum ve ikisi de aynı. Yeniden daha iyiye gitmek için buradayız ve onun daha önce yaptığı gibi yardım etmesine ihtiyacımız var." dedi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, is interviewed Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Steiner, Magnussen'in Ganassi ve Peugeot ile olan herhangi bir kontrat sorununu çözebileceğine emin olduğunu ve başka kimseyle görüşmediğini belirtti.

Steiner, "Hiç sorun çıkacağını düşünmedim."

"Bunu kimseyle, başka bir sürücüyle konuşmadım. Bunun olacağına emindim. Elbette daha sonra birkaç zorluk çıktı."

"Ancak bu seviyede herhangi bir anlaşma yaptığınızda bunun zor olacağını biliyorsunuz. Özellikle işin içinde biz varsak her şey daha zor!"

"Ancak çalışmaya devam ettik, zorlukları çözdük ve çözümler bulduk. Karar verdiğimiz andan sonra pürüzsüz ilerlediğini söyleyemem, birkaç sıkıntı yaşadık. Ancak bunları çözdük." dedi.

Steiner, Magnussen'in tecrübesinin, bir çaylak almaktan daha iyi bir seçenek olduğunu söyledi.

Takım patronu, "Her zaman neyin işe yaradığına bakarsınız. İçinde bulunduğumuz durumda, takımı en az riskle ve hızlıca nasıl ileri taşıyabiliriz diye düşündük. Bunun cevabı Kevin'di çünkü onu tanıyoruz ve bizimle çalıştı."

"Başka bir çaylak alarak yine aynı problemlerle karşılaşırdık. Nerede olduğumuzu bilemezdik çünkü referansımız olmazdı. Güvenli yolu seçtik."

"Elbette aşırı güvenli değil ama işe yaradığını bildiğimiz bir şeyi yaptık." dedi.