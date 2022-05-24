Steiner: "Haas'ın iyi bir pazar gününe ihtiyacı var"

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Kevin Magnussen, Barselona sıralama turlarını sekizinci sırada tamamladı ancak yarışın ilk turunda Lewis Hamilton ile temas etti.

Danimarkalı pite dönerek çok fazla zaman kaybetti ve -sert lastik kullanan tek sürücü olarak- tek pit stop stratejisine geçilince ilerlemekte zorlandı.

Mick Schumacher, ilk kez üçüncü bölüme kalarak yarışa 10. sırada başladı ve ilk puanlarını ama şansı varmış gibi göründü.

Fakat Schumacher, iki pit stop stratejisindeydi ve üç kez pite gelenlere karşı dezavantajlı konuma düşerek yarışı 14. sırada tamamladı.

Haas, Barselona'daki hayal kırıklığından önce Miami'de korkunç bir hafta sonu geçirmişti ve iki sürücüsü de son turlarda kaza yapmıştı.

Magnussen'in Bahreyn'deki beşinciliğinin ardından takım, son beş yarışta sadece iki kez dokuzuncu oldu.

Steiner, Autosport'a şunları söyledi: "Biraz canınızı sıkıyor çünkü bunlar kaybedilen fırsatlar."

"Araç iyi bir tempoda görünüyor çünkü sıralamada sekizinci ve onuncu olduk. Yani bir noktada puan almamız gerekiyor."

"Fırsatları kaybettik, bazı yerlerde güvenlik aracı yüzünden şanssızdık ve bunlar moral bozuyor."

"Her şey kötü değil, sadece iyi pazar günlerine ihtiyacımız var."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Steiner, takımın Magnussen'in stintlerini uzatarak hayatını zorlaştırdığını kabul etti.

"Birinci turda kaza yaparsanız yapacak bir şey olmuyor. Bu yüzden 4. virajdan sonra geriye düşmemiz büyük bir hayal kırıklığı."

"Sanırım Lewis biraz önden kayma yaşadı ve ona çarptı."

"Denediğimiz strateji işe yaramadı ama kaybedecek bir şeyimiz yoktu. Bir şey yapmayı denedik ama bir fark yaratmadı."

"Lewis'den çok daha sonra çıktı çünkü daha yavaş gelmesi gerekti. Daha sonra tek pit stop stratejisi yaptı."

"Aslında iki pit stop yapıldı ama ilki, birinci turdaydı. Ne olacağını görmek için onu C1 lastiğe geçirdik ve işe yaramadı. Lewis zamanı telafi etti ve biz edemedik."

Steiner, takımın Schumacher'in stratejisinin yanlış olduğunu fark ettiğini ve rakiplerinin çoğu gibi üç pit stop yapabileceğini söyledi.

"Çok geçti. Üç pit stop yapsak bile puan almak zor olurdu ama daha fazla şansı olacağı kesin."

Schumacher, geçtiğimiz yıl Monako'da rekabetçi olamayan bir araçla güçlü bir performans sergilemiş ve sıralamada kaza yapmadan önce üçüncü antrenmanda en iyi 14. zamanı elde etmişti.

Steiner, Alman pilotun bir kez daha hız bulacağına emin.

Takım patronu, "Barselona'da sıralamada yaptığımızı yeniden yapmamızı umuyorum. Monako'da yarışın %95'i sıralamada yapılıyor. Buna odaklanmamız gerek."

"Kolay olmayacak ve bu araçlarla yeni bir tecrübe olacak. Her zamanki gibi elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerek." dedi.