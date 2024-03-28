Steiner: "Haas'ın güçlü olmasını bekliyordum"
Haas'ın eski patronu Gunther Steiner, Amerikalı ekibin bu yıla yaptığı güçlü başlangıca pek şaşırmadığını söylüyor.
Gunther Steiner, former Haas F1 Team boss
Mark Sutton / Motorsport Images
Gunther Steiner, kış arasında Haas'la olan kontratının uzatılmaması sonrası takımdan ayrılmak durumunda kalmıştı.
Yerini Ayao Komatsu aldı ve geride kalan üç yarışın ikisinden puan çıkarmayı başardılar. Bu da son yıllarla biraz tezat bir durum.
Bazıları bu durumu Steiner'ın ayrılığına bağlasa da, eski Haas patronu durumun böyle olacağını en başından bildiğini söylüyor.
Steiner, "Takım ve Simone Resta yeni aracın gelişiminde iyi bir iş çıkardı."
"Araç geçen yıl ben ayrılmadan önce hazırlandı ve o noktada montaj süreci başlıyordu."
"Rüzgar tünelinde elde ettiğimiz verileri biliyordum ve aracın rekabetçi olacağını tahmin etmiştim."
"Bence başlangıçta bahane bulmak adına bu verileri küçümsediler ve sonra piste çıktıklarında beklentilerini aşmış gibi göründü..." dedi.
Ferrari sorulduğunda Steiner, "Ferrari adına da mutluyum. Bence iyi bir araç ürettiler."
"Sezon ilerledikçe ne gibi sonuçlar elde edeceklerini zaman gösterecek." cevabını verdi.
Son olarak Drive to Survive ile çalışıp çalışmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hâlâ beni çekiyorlar ama seriye ne kadar içerik gireceğini bilmiyorum."
"Şu anda muhtemelen dünyanın en sıkıcı adamı olmama rağmen onlarla çalışıyorum."
Guenther Steiner and Carlos Sainz sr.
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
McLaren: "Piastri çok gelişti ama daha da fazlasını yapabilir"
Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"
Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak
Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar