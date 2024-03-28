Steiner: "Haas'ın güçlü olmasını bekliyordum"

Gunther Steiner, kış arasında Haas'la olan kontratının uzatılmaması sonrası takımdan ayrılmak durumunda kalmıştı.

Yerini Ayao Komatsu aldı ve geride kalan üç yarışın ikisinden puan çıkarmayı başardılar. Bu da son yıllarla biraz tezat bir durum.

Bazıları bu durumu Steiner'ın ayrılığına bağlasa da, eski Haas patronu durumun böyle olacağını en başından bildiğini söylüyor.

Steiner, "Takım ve Simone Resta yeni aracın gelişiminde iyi bir iş çıkardı."

"Araç geçen yıl ben ayrılmadan önce hazırlandı ve o noktada montaj süreci başlıyordu."

"Rüzgar tünelinde elde ettiğimiz verileri biliyordum ve aracın rekabetçi olacağını tahmin etmiştim."

"Bence başlangıçta bahane bulmak adına bu verileri küçümsediler ve sonra piste çıktıklarında beklentilerini aşmış gibi göründü..." dedi.

Ferrari sorulduğunda Steiner, "Ferrari adına da mutluyum. Bence iyi bir araç ürettiler."

"Sezon ilerledikçe ne gibi sonuçlar elde edeceklerini zaman gösterecek." cevabını verdi.

Son olarak Drive to Survive ile çalışıp çalışmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hâlâ beni çekiyorlar ama seriye ne kadar içerik gireceğini bilmiyorum."

"Şu anda muhtemelen dünyanın en sıkıcı adamı olmama rağmen onlarla çalışıyorum."