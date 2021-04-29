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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Steiner: "Haas'ın geleceği artık güvence altında"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Haas F1 patronu Gunther Steiner, takımın geleceğinin artık güvence altında olduğunu ve işlerin yolunda gittiğini belirtti.

Steiner: "Haas'ın geleceği artık güvence altında"

Haas, geçen yıl yaşadığı zorlukların ardından adeta iflas noktasına gelmişti fakat alınan önlemlerle beraber işler yolunda gitmeye başladı.

Nikita'nın babası Dmitry Mazepin'in Uralkali şirketinin desteğini alan Haas, bu yıl gridin gerisinde yarışsalar bile 2025 sonuna kadar sporda kalacaklarının garantisini verdi.

Haas takım patronu Gunther Steiner da kendileri için işlerin yolunda gittiğini ve finansal anlamda "düzlüğe çıktıklarını" belirtti.

Australian GP podcastinde konuşan Steiner, "İyi bir pozisyondayız ve Gene Haas, uzun vadede Formula 1'de kalacağımızın garantisini verdi."

"Ayrıca şu anda finansal anlamda iyi bir durumdayız, düzlüğe çıkmanın yollarını bulduk ve bu da benim çok mutlu olduğum bir şey."

"Çok fazla değiştik, takımı yeniden yapılandırdık. Ferrari'den bize geçici olarak gelen insanlar oldu ve ve bu bana güven veriyor, çünkü her şey geçen yılki gibi olduğunda kendinize nasıl güvenebilirsiniz ki?"

"Çok fazla değişiklik yaptık ve tüm ekibi yeniden oluşturduk, hepsi zaten çalışıyor. Takımı Aralık ayında yeniden yapılandırmaya başladık ve ocak ayında yeniden yola çıktık. Takım şu anda bir yıl öncesine göre çok daha iyi bir konumda. Bu yüzden kendime güveniyorum. Takımın [iyi] bir geleceği olduğuna inanıyorum."

Steiner, bu yıl elde ettikleri sonuçların "bekledikleri gibi" olduğunu da doğruladı.

"Her şey tam olarak beklediğimiz gibi gidiyor. Ne daha iyi ne de daha kötü; beklediğimiz gibiyiz. Araca güncelleme getirmesek bile böyle sonuçları kabullenmek zor. Yine de şu an bile doğru kararı verdiğimizden eminim. Kışın mevcut araç üzerinde daha fazla çalışıp, şimdi yeni parçalar geliştirmeye devam etseydik bile, bu yatırım bizi ileriye götürmezdi. Enerjimizi ve kaynaklarımızı 2022 projesine yönlendiriyoruz."

"Elbette şu anda bulunduğumuz pozisyonlarda yer almak pek hoş değil, ki gerçekler gururumuza dokunuyor, ama asla hiçbir şeyi saklamıyoruz. Hem ortaklarımız hem de sürücülerimiz böyle olacağını biliyordu, bu yüzden kimse şaşırmıyor. Başımızı dik tutmalı ve 2022'ye hazırlanmaya devam etmeliyiz."

Gene Haas'ın sonuçlara ne tepki verdiği sorusuna ise, "Tabii ki pek mutlu değil, ama planımızı biliyor. Ona neyin nasıl olacağı açıkça söylendi. Bir söz verirseniz ve sözünüzü tutmazsanız, sorunlar başlar. Ancak Gene her şeyi biliyor, bu yüzden kimsenin sorunu yok." cevabını verdi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

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