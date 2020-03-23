Steiner, Haas'ın F1'e olan bağlılığından endişe duymuyor

Gunther Steiner, Haas takımının sahibi Gene Haas'ın yakın zamanda projenin geleceğini değerlendirdiğini ima etmesine rağmen, Formula 1'de yarışmaya devam edeceklerinden emin görünüyor.

NASCAR'da takım sahibi olan Haas'ın kendi adını taşıyan F1 takımı, dört yıl önce F1'e getirdi ve 2018'de beşinci olarak önemli bir başarı yakaladı.

Ancak 2019 sezonu son derece zordu ve hem Romain Grosjean hem de Kevin Magnussen, öngörülemeyen ve zor bir araçla sezonu dokuzuncu sırada bitirebildiler.

Bu yıl Haas için kritik bir yıl olacak çünkü Gene Haas, Mart ayı başında yaptığı açıklamada 2020'nin ötesinde F1'de kalabilmeleri için iyi bir yıl geçirmeleri gerektiğini, aksi takdirde F1'deki geleceklerinin pek de olumlu olmayacağını açıkladı.

Ancak takım patronu Gunther Steiner, Haas’ın yorumlarına rağmen bu yılın son yıllardan tamamen farklı olmayacağını düşünüyor.

Steiner, "Zaten her yarışa ya hep ya hiç yaklaşımıyla çıkıyorum."

“Her yarış, elinden gelenin en iyisini yaparsınız ve maksimumdan fazlasını yapamazsınız. Nereye gidersek gidelim her zaman böyle yaparız."

“Bunu söylediği zaman orada değildim, bu yüzden ne yaptığını ve ne olduğunu bilmiyorum."

“Bence sözleri biraz bağlam dışına çıkarıldı.” dedi.

Steiner, Avustralya GP öncesinde Haas'ı gördüğünü ve her şeyin normal olduğunu söyledi.

Steiner, “Bu sabah [Avustralya Grand Prix'sinden önceki Perşembe] onunla konuştum, üç saat önce beni aradı, burada her şeyin yolunda olup olmadığına baktı."

“Sanırım bu konuda kararlı. Ne yaptığımızı, takımda neler olup bittiğini görmek istiyor. Onunla telefonda 50 dakika geçirdim."

“Bence F1'e hâlâ bağlı." dedi.