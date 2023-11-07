Steiner: "Haas'ın elinde Amerika GP'deki pist ihlallerine dair 'açık' kanıtlar var"

Haas, takip eden araçların çekimleri de dahil olmak üzere araç üstü video inceledi ve takım Sergio Perez, Lance Stroll, Alex Albon ve Logan Sargeant'ın 6. virajda, ceza almadan pek çok ihlal yaptığını keşfetti.

İnceleme talebi, Çarşamba günü gerçekleştirilecek çevrimiçi bir toplantıda FIA hakemleri tarafından değerlendirilecek.

İlk görevleri, Haas'ın sunduğu kanıtların "önemli ve yeterli" olup olmadığını anlamak olacak.

Bu kanıtların geçerli olduğu kabul edilirse, o zaman durum değerlendirilecek ve karar verilecek.

Steiner Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir inceleme. Yürürlükte olan bir yönetmelik var. Eğer hakemler bilgiye sahip değillerse, harekete geçemezler. Bunu tamamen anlıyorum."

"Ancak artık bilgi var ve şimdi FIA'nın bilgiyi aldıktan sonra ne yapacağını göreceğiz. Bence harekete geçmeleri gerekiyor, çünkü aksi takdirde kurallar karşısında hiçbir şey yapılmamış olur. Benim görüşüm bu."

"Eğer görüntüleri görmedilerse, o zaman kesin bir şey söyleyememelerine tamamen saygı duyuyorum. Fakat şimdi elimizde net kanıtlar var."

"Biz sadece davayı gündeme getirmek istiyoruz, çünkü aksi takdirde kuralları değiştirmemiz gerekir."

"Ben zaten pist sınırlarının büyük bir hayranı değilim. Pist limitleri konusunda ceza isteyen son kişi benim. Ancak ortada bir kural varsa, spor olarak kurallara saygı göstermemiz gerekiyor. Cezadan ziyade prensip budur."

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team



İnceleme hakkı talebinde adı geçen dört pilot da yarışı Haas pilotu Nico Hulkenberg'in önünde tamamlamıştı.

Ancak Steiner konunun, sonuçlar üzerindeki olası etkisini küçümsedi.

"Cezanın şu anda bulunduğumuz yerde bizim için fark yaratacağını sanmıyorum."

"Fakat kurallara uymamız gerekiyor, bazen kuralı uygulayıp bazen uygulamamazlık yapamayız. Bu bir seçim değil, bir kural var ve eğer kuralı değiştirmeniz gerekiyorsa, bunu tartışmalıyız, pist limitlerini değiştirmeniz gerekiyorsa, bunu tartışmalıyız."

"Ancak dört kez aştıktan sonra beş saniye ceza alacağınız ve devam ettiğiniz takdirde başka bir beş saniye daha alacağınız yazılıysa, yapılması gereken budur. Daha önce böyle oldu. Yeni bir şey icat etmiyoruz."

"Eğer davayı açabilirsek açacağız çünkü bunu duymaları gerekiyor, sonuçta yeni kanıtlar var."

Diğer takımlar yarıştan sonra 6. virajda pist limitlerinin kötüye kullanılmasını sorgulamıştı.