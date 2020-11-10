Steiner, Haas'ın çaylaklara yönelme kararını savundu

Haas gelecek yıl Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'le devam etmeyeceğini açıkladı. Bu iki pilotun yerini kimin alacağı belirsiz ancak öne çıkan adayların tamamı çaylak sürücülerden oluşuyor.

Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle sponsor desteği olan sürücülere yönelen Haas, milyarder Dmitry Mazepin'in oğlu Nikita Mazepin'le görüşme halinde.

Ayrıca Ferrari destekli genç sürücü Mick Schumacher'in de koltuk için ismi geçiyor.

Haas patronu Gunther Steiner, çaylaklarla yarışmanın riskli olduğu ifadelerine rağmen, bu konuda herhangi bir şüpheye sahip değil.

Steiner, "Elbette bir risk var."

"Ama biz onlara yardım etmek için varız. Bunun avantajı, takımla birlikte gelişme fırsatı ve onları belirli bir gelişim yönüne doğru yönlendirebilmemiz."

"İki çaylakla yarışmak, neredeyse hiç yapılmamış bir şey. Ama bu, benim için otomatik olarak başarısız olmaya mahkum olduğu anlamına gelmiyor. Riski küçümsemek istemiyorum ama insanlar Romain Grosjean'ı neden bu kadar uzun süre takımda tuttuğumuzu da sordu."

"Başkalarının yaptığı şeyleri yapmak için burada değiliz. Mantıklı olduğunu düşündüğümüz şeyi yapıyoruz ve haklı olup olmadığımızı sonuçlarla anlayacağız." dedi.

Ralf Schumacher'e göre takımın çaylak sürücülere yönelmesi tamamen finansal bir durum.

Eski F1 pilotu, "Spor son derece teknik hale geldi. Sergio Perez veya Nico Hulkenberg, deneyimlerinden ötürü daha cazip isimler olabilir."

"Elbette hızlılarsa 'çaylaklar sürsün' diyebilirsiniz, ancak bu çok zor bir görev olacak çünkü Formula 1'in saf hızdan çok daha fazlası olduğunu biliyoruz."

"Ama Haas'taki durumun biraz değiştiğini düşünüyorum. Ferrari ve Haas şimdi birbirlerine yaklaşıyorlar ve Ferrari, Mick'e maddi ve duygusal anlamda çok yatırım yaptı."

"Haas'ı teknik anlamda mümkün olduğunca desteklemeye çalışacaklar." dedi.