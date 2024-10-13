Steiner, Haas'ın aldığı yanlış karara dikkat çekti
Guenther Steiner, Haas'ın pilotlarıyla ilgili kritik bir kararı yanlış aldığını iddia ediyor.
Ayao Komatsu, Chief Engineer, Haas F1, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Haas’ın eski takım patronu Guenther Steiner, Kevin Magnussen'in derhal Ollie Bearman ile değiştirilmesi gerektiğinde ısrar ediyor.
Haas, Bearman'ın 2025 sezonunda Magnussen'in yerini alacağını doğruladı ancak Steiner bu değişimin daha önce yapılmasını istiyor.
Steiner Red Flags podcast'ine bunun nedenini anlattı: “Şu anda en büyük örnek Williams.”
Williams performans gösteremeyen Logan Sargeant'ı takımdan çıkardı ve yerine getirdiği Franco Colapinto'nun performansıyla ödüllendirildi.
Steiner şaka yaparak şunları söyledi: “Büyük Alex Albon, Michael Schumacher'den bu yana en yetenekli pilot… Sonra kimsenin adını nasıl telaffuz edeceğini bilmediği bir adam geliyor."
“Alex'e çok saygı duyuyorum, o iyi bir pilot.”
“Colapinto'ya gelecek olursak... Onu radarıma almamıştım. James Vowles'a helal olsun, çok iyi bir yetenek keşfetti."
“Adam yetenekli olduğunu bildiğimiz Albon'a denk, hatta neredeyse onu geçiyor.”
“Bearman'ı neden takıma almayasanız ki?”
“Sondan ikinci olmaktan ve duvara çarpmaktan daha kötüsünü yapamaz."
Oliver Bearman, Reserve Driver, Ferrari and Haas F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Magnussen, lastik patlatması nedeniyle F1 Singapur Grand Prix'sinden erkenden çekilmek zorunda kaldı. Daha önce de ceza puanı biriktirdiği için bir yarış men cezası almıştı.
Bununla birlikte Haas, Steiner'in yönetiminde Takımlar Şampiyonasını son sırada tamamladığı geçen sezondan bu yana önemli adımlar attı.
Ayao Komatsu'nun liderliğinde, büyük ölçüde Nico Hulkenberg'in aldığı puanlar sayesinde yedinci sırada yer alıyorlar.
Hulkenberg gelecek yıl Sauber'e gidecek ve Haas da onun yerine Alpine'den Esteban Ocon'u kadrosuna kattı.
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