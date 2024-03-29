Steiner: "Haas'ın 2024 F1 beklentilerini küçümsemesi 'yanlış'"

Ocak ayında Steiner'den görevi devralan yeni şef Ayao Komatsu, Haas'ın 2023 yılı boyunca yeni aracının geliştirilmesini uzatması nedeniyle sezona gridin son sıralarında başlayacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ancak Haas şu ana kadar bu beklentilerin çok üzerinde bir performans sergileyerek Suudi Arabistan ve Avustralya'daki son iki grand prix'de puan aldı ve puansız Williams, Alpine ve Sauber'in önünde yedinci sıraya yükseldi.

Haas, altıncı sıradaki RB ile mücadele etmesini sağlayan sağlam bir tek tur performansına ek olarak, geçen sezon boyunca kendisini rahatsız eden lastik aşınma sorunlarının çoğunu da iyileştirdi.

Steiner, rüzgar tüneli rakamlarına dayanarak Haas'ın 2024'e iyi bir başlangıç yapmasının büyük bir sürpriz olmaması gerektiğini ve beklentilerini bu kadar küçümsemenin doğru olmadığını düşünüyor.

Steiner, "İyi bir iş çıkardılar ve Gene Haas'a her zaman, rüzgar tünelindeki rakamları bildiğim için aslında nerede olacaklarını doğru tahmin ettiğimi söyledim."

"Sanırım başlangıçta bir bahane bulmak için düşük gösterdiler ve sonra beklediklerinden daha iyi oldu. Bu bana göre yanlış bir şey. Bence herkes bu yolun böyle olduğuna ikna olmuştu, ben de öyle olduğuna ikna olmuştum."

"Ama bence mesele bu yıl değil, orta vade. Bir yıldan diğerine geçebilirsiniz ve her yıl şöyle diyebilirsiniz: 'Oh, biz kötüyüz' ve sonra olduğunuzdan daha iyisini yaparsınız." dedi.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Steiner, 2024 aracı için doğrudan bir övgü beklemiyor olsa da, o zamandan beri Mercedes tarafından daha stratejik bir rolle imzalanan eski teknik direktör Simone Resta'yı takımın geri dönüşü için övdü.

Steiner, "Ben demiyorum, takım ve Simone Resta iyi iş çıkardı diyorum çünkü araba geçen yıl bitmişti, ben ayrılmadan önce bitmişti. Araba bitmişti, zaten montaj aşamasındaydı." dedi.

Ancak Steiner ayrılmakla ilgili "kötü hisleri olmadığını" ve yıllardır birlikte çalıştığı insanların yeni sezona iyi bir başlangıç yaparak ödüllendirildiğini görmekten memnun olduğunu söylüyor.

"Takım puan aldığı için çok mutluyum, çünkü bu adamları seviyorum, pek çok insan başından beri orada, bu yüzden bu konuda kötü hislerim yok."

"Aslında puan aldıklarında oldukça mutlu oluyorum çünkü İtalya'daki teknik ekibin geçen yıl iyi bir iş çıkardığını biliyorum. Şu anda çalışan aracı üretmek için çok ama çok çalıştılar."

"Gelecekte neler olacağını sadece zaman gösterecek."