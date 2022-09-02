Steiner: “Haas’ın 2023 F1 pilotunu belirlemek konusunda acelemiz yok”

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Henüz Haas tarafından doğrulanmamasına rağmen Mick Schumacher, üçüncü bir sezon için takımda kalmayacak gibi gözüküyor.

Ferrari bağlantıları bulunan Antonio Giovinazzi, Monza ve Austin’de takımla birinci antrenman seansına katılacak ve koltuk için favori aday konumunda bulunuyor. Ancak, kaçınılmaz olarak, Daniel Ricciardo’nun McLaren’dan ayrılmasıyla adı Haas’la anıldı ve öte yandan, takımın yedek pilotu Pietro Fittipaldi’nin getirebileceği Brezilyalı fonların pilotun tam zamanlı olarak Haas’ta yarışmasına yardımcı olabileceği konuşuldu.

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Takım sahibi Gene Haas bu hafta sonu Zandvoort’a geldi ve Steiner, Gene Haas’ın orada bulunmasının takımın geleceği hakkındaki konuşmalara hız kazandıracağını kabul etti.

Steiner, “Elbette, bu konuda konuşacağız. Bu bir başlangıç ama son değil. Pilotlar hakkında ve ne yapacağımız konusunda birbirimizle konuşmadık ama biraz beklemeye karar verdik, acelemiz yok.”

“Bu yüzden tabii ki Mick’in durumunu da kontrol edeceğiz ve ne olacağını göreceğiz. Acalemiz yok. Ne yapacağımıza neden şu an karar verelim ki?”

“Eğer şimdi karar verip yanlış kararı almış olacaksak ve bundan pişmanlık duyacaksak neden kendimizi şimdi karar vermeye zorlayalım?”

“Her zaman dediğim gibi her şey mümkün. Eğer bir numaralı bir hedef belirlerseniz, artık bu mümkün olmaz. O zaman doğruyu söylememiş olurum.”

Steiner, beklemenin de riskleri olduğunu kabul etti ve şu yorumları yaptı: “Kesinlikle ama bu riskleri alıyoruz ve bunun farkındayız. Belki elimizdeki seçenekler riskten daha fazladır.”

Mick Schumacher, Haas F1 Team Photo by: Motorsport Images

“Yani şahsi fikirlerim de var ama takım için kimin en iyi olacağını kendi kafamda kararlaştırmalıyım.”

“İnsan olarak kimi istediğim değil, kimin takımın geleceği için en iyi olacağı en önemli şey.”

“Ne yapmak istiyoruz? Bu konuşmakla kararlaştırabilecek bir konu. Riskten kaçınmak, güvenlikten kaçınmak ya da her neyse. Bu karar verici unsur olabilir, kimin favorim olduğu veya kimi en sevdiğim değil.”

“Bence takımı ileriye taşımak istiyoruz, bu da onu beraberinde getiriyor. Ne en iyisi, çok hızlı bir pilot mu, yoksa her şeyi taşıyan güvenilir bir pilot mu? Çok fazla faktör var ama hedef tabii ki takımı tekrar ileriye taşımak.”

Steiner, Haas'ın pilotlar için bir yıl öncesine göre çok daha çekici bir teklif sunduğunu kabul etti.

Takım patronu, "Kesinlikle. Yani, kesinlikle durum daha ilginç. 2020'de Romain [Grosjean] ve Kevin'in gitmesine izin verdiğimizde, belki de onlara hayal kırıklığı yaratacak bir yıl olacağı için burada olmak istemeyeceklerini söyleyen ilk kişiydim. Yani şimdi araç daha iyi olduğuna göre, zamanla daha da iyi olacağını düşünüyorum.”

“Elbette, şu anda pilotlar için çok daha ilginç bir seçeneğiz çünkü bize ne yapabileceğini gösteriyor. Geçtiğimiz sene geçiş yılı olduğu için iki çaylağın Formula 1’i öğrenmesi için harika bir seçenekti. Araçta performans göstermek için büyük bir baskı yoktu.”

“Performans açısından da uzun bir yol katettik. Geçtiğimiz seneye kıyasla çok daha iyi bir pozisyondayız.”

Steiner Giovinazzi’nin takımla antrenman seanslarına katılacak olmasının pek bir şey ifade etmediğini de belirtti ve bunun Ferrari takım patronu Mattia Binotto’ya iyilik olarak yapıldığını ve başka bir pilottan geri bildirim almanın faydalı olacağını ifade etti.

Eski Alfa Romeo pilotu, Haas ile 2017’de 7 kez antrenman seansına katılmıştı.

Steiner, “Bu durum, Mattia ile yaptığım sohbetin sonucunda ortaya çıktı.”

"Sanırım yaz tatilinden iki hafta önceydi. Saat çok geç olmuştu ve ‘Hey, Giovinazzi'ye tekrar F1 aracı sürme şansı vermeye ne dersin?’ dedi.”

"O onların [Ferrari’nin] yedek pilotu ve Pietro etrafta olmadığında bizim de ikinci yedek pilotumuz çünkü Pietro spor araçlarda yarıştığı için her zaman yarışlarda olmuyor.”

"Öncelikle bunu düşünmek için kendime zaman verdim ama sonra aracımızı Mick ve Kevin'dan başka kimsenin kullanmadığını düşündüm. Aracın nasıl olduğu konusunda bize fikir verebilecek birinin olması ve diğer pilotların araçla neler yapabileceğini görmek güzel olurdu. Bu yüzden oldukça hızlı bir karar süreci oldu.”

"Yani evet, bunu yapmaya çalışacağız. Açıkçası şu anki sürücülerimizin biraz [pist üstündeki süresinden] kısmış oluyoruz ancak belki de daha önce aracı hiç sürmemiş birinin fikrini aldığımız için takım için daha faydalı olur.”

"Bu fırsat tamamen Mattia istediği için ortaya çıktı. Bana kalsa ona sormazdım ama o bana sordu ve biz de bunu yapmanın kötü olmayacağını söyledik. Bu yüzden bunu yapmaya karar verdik." yorumlarında bulundu.