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Steiner: "Haas'ın 2022 gelişim stratejisi yanlıştı"

Guenther Steiner, 2022 Formula 1 sezonundaki gelişim stratejilerinin pek de iyi olmadığını ve kendilerini geriye düşürdüğünü kabul ediyor.

Ruben Zimmermann
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Köles István Ákos
, Szerkesztő
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Steiner: "Haas'ın 2022 gelişim stratejisi yanlıştı"
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2020 ve 2021 yıllarındaki gelişim bütçesini büyük oranda 2022 aracına harcayan Haas, sezona iyi başladı ancak ellerindeki para hâlâ az olduğu için VF-22'nin gelişimini kısa tuttular ve sezona tek bir güncelleme getirdiler.

Bu güncelleme, beklenen etkiyi yaratmadı ve Haas, sezonu en yavaş takımlardan birisi olarak kapattı.

Steiner, bunun kendileri açısından hatalı bir strateji olduğunu ve örneğin araç ağırlığını azaltarak, rakiplerinin önünde kalabileceklerini kabul etti.

Steiner, Auto Motor und Sport'a verdiği röportajda, "Bence sezon başlangıcına birçok takımdan daha iyi hazırlandık çünkü yeni aracımız üzerinde daha uzun süre çalıştık."

"Fakat  yanlış gelişim stratejisi benimsemiş olabiliriz. Bugün olsa farklı bir karar vermiş olabilirdik."

Nico Hulkenberg, Haas VF-22

Nico Hulkenberg, Haas VF-22

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

"Ağırlık konusunu ihmal ettik, bunun üzerinde daha fazla zaman harcamalıydık, çünkü azalttığımız her gram tur zamanlarına hemen yansıdı."

"Bu konuda sorumluluk tamamen bana ait." dedi.

Steiner, Hungaroring'e getirdikleri güncellemelerin şampiyonadaki durumlarına etki etmediğini söyledi.

"Getirdiğimiz güncellemeye rağmen, şampiyonadaki durumumuzda, öncesine kıyasla hiçbir değişiklik olmadı. Bu yüzden oldukça hayal kırıklığına uğradım."

"Yine de bence tüm Ferrari motorlu araçlar yıl sonunda yavaşladı."

Steiner'a göre Mick Schumacher'in yaptığı kazalar da gelişim programını etkiledi.

"Bütçemize dikkat etmek zorundaydık; Yılın başında milyon dolarlara mâl olan kazalar buna yardımcı olmadı."

"Yıl içerisinde aldığımız sponsorluklar olmasaydı, muhtemelen bu tek güncellemeyi bile hazırlayamazdık."

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