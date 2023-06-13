Steiner: "Haas'ı 'bensiz de ayakta kalabileceği' bir noktaya getirmek istiyorum"

McLaren, Alfa Romeo, Ferrari ve Williams'ta üst yönetim değişikliklerinin yanı sıra Franz Tost'un AlphaTauri'den ayrılacağını duyurmasının ardından Steiner farklı bir takımda yeni bir rol üstlenmek istemediğini belirtti.

Steiner, Haas'ın kuruluşundan bu yana motor ve parça müşterisi olduğu Ferrari ile uzun yıllara dayanan ilişkisine rağmen, pozisyon müsait olduğunda Scuderia'nın başına geçmek gibi bir niyeti olmadığını belirtti. 2016-2018 yılları arasında Maurizio Arrivabene, 19-22 yılları arasında Mattia Binotto ve şu anda görevde olan Fred Vasseur olmak üzere Steiner üç farklı Ferrari takım patronuyla birlikte çalıştı.

İngiliz Mirror Sport tarafından kendisine bu olasılık sorulduğunda Steiner, şunları söyledi: "Hayır!"

"Yapmak istediğim tek şey Haas'ın kazanmasını sağlamak!"

"Sahip olduğum arzu bu. Bence bu, kazanan bir takıma girip sadece onun bir yöneticisi olmaktan daha önemli Ben bir Haas adamıyım - ömür boyu mu bilmiyorum ama öngörülebilir bir gelecekte öyleyim."

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, makes a pit stop Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Steiner ayrıca takımın arkasında finansal destek olmadığı için mutlu olduğunu söyleyerek şaka yaptı: "Bir F1 takımına sahip olmamak daha iyidir çünkü bu aynı zamanda büyük bir sorumluluk! Eğer işler ters giderse, onu hayatta tutacak imkanlara sahip değilim. Bu konuda çok bilinçliyim."

"Tutku, takımı kurma fikrimden kaynaklanıyor. Param yoktu ve hâlâ da yok ama bunu yapmak için tutkusu ve parası olan Bay [Gene] Haas'ı buldum, o da bunu yapmamızı istedi."

"Bence bir takıma, sadece yönetici olmaktan çok daha fazla bağlanıyorsunuz. Bu bir fark - takım benim olmasa bile, yine de benim fikirlerimle ilerliyor."

"Bay Haas olmadan bunu yapamazdık, ama bu takımı bir gün bensiz de olabileceği bir yere getirmek istiyorum."

"Ancak henüz o noktada değiliz! Eğer takımın başına başka birini getirirseniz, elbette takım bensiz de devam eder - ama benim hâlâ yapmak istediğim şeyler var."