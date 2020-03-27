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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Haas'ı ayakta tutmaya çalışıyorum"

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Steiner: "Haas'ı ayakta tutmaya çalışıyorum"
Ekleyen:
, Editör
27 Mar 2020 11:10

Gunther Steiner, evden çalışmasına rağmen sürekli telefon görüşmeleri ve toplantılar yaptığını, bu yüzden takımı ayakta tutmaya çalıştığını dile getirdi.

Gunter Steiner, Haas takımının fabrikasını kapatan ve çalışanlarını evlerine gönderen ilk ekiplerden birisi olduğunu söyledi.

Steiner, Coronavirüs'le ilgili yaşadıklarını anlattı ve takımı ayakta tutabilmek için evden çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Steiner, "Amerika'da, özellikle de güney eyaletlerinde insanları tamamen evlere kapatmak kolay değil. Kuzey Carolina'da insanlar şimdi çok daha dikkatli davranıyor. Zaten Amerika'daki tüm spor etkinlikleri şimdilik askıya alındı."

"Her şey normalden daha sakin görünüyor. İnsanlar mevcut durum karşısında dikkatliler ama henüz korkmuyorlar. Bu yüzden marketlerdeki raflar şu anda her zamanki gibi dolu."

"Burası New York veya batı kıyılarına göre farklı. Bir şekilde zaman daha yavaş akıyor, daha az stres, daha az telaş var ve trafik pek de sıkışık değil. Bu nedenle enfekte olma riski daha az. Yine de insanlar kendilerine dikkat ediyor, aralarına yeterli mesafe koyuyor ve virüsü sokağa çıkma yasağı olmadan yenmeye çalışıyorlar."

"Hayat bir şekilde devam etmek zorunda. Kişisel özgürlük Amerika'nın en büyük özelliği. Askerler sokağa inmeden ve olağanüstü hal ilan edilmeden önce pek çok şey yapılmalı. Ama tabii ki daha sert önlemler alınabilir."

"Şimdi haftada iki kez alışverişe gidiyorum. Bunun dışında evdeyim. Ofis kapım her zaman yaklaşık dört saat kapalı kalır. Ayrıca ailemle her gün uzun bir yürüye çıkıyoruz. Bu daha önce yapamadığımız bir şey. Sanırım olumlu olan yanı bu. Çok seyrek nüfuslu bir bölgede yaşıyorum ve sorun olmuyorum."

"Ama yapacak çok işim oluyor. Sürekli görüntülü konferans yapıyorum. Telefon görüşmeleri oluyor. Şirketi finansal açıdan sürdürmeye ve ayakta tutmaya çalışıyorum. İngiltere, Amerika ve İtalya'da bulunan personeli cesaretlendirmek gerekiyor. Ama ben bir rahip değilim, takım patronuyum."

"Biz küçük bir takımız.Günlük kriz yönetimi gerekiyor ama asla yarını unutmamalısınız. Kimse neler olacağını bilmiyor olsa da şirketin ayakta kalması için her şeyi yapmalıyız."

"Yeniden yarışmaya başladığımızda hemen iyi olabilmek adına hazır olmalıyız. Umudum Temmuz ayında yeniden yarışlara başlamak. Çünkü kriz zamanlarında insanların eğlenecek şeylere ihtiyacı var. Tam olarak bir noktada bunu yapmamız gerekiyor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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