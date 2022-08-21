Steiner, Haas'ı Amerikan pazarına açmak istiyor

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Formula 1: Drive to Survive'ın başarısı, sporun ABD'de yıllardır istediği başarıyı elde etmesini sağladı ve tüm bu başarının ardından gelecek sezondan itibaren okyanus ötesinde düzenlenecek yarış sayısı üçe yükseldi -sırasıyla Miami, Austin ve Las Vegas.

Netflix'in dizisi, yarışları izlemek ve spora dahil olmak isteyen birçok ABD'li taraftarı kendisine çekmiş durumda, ancak griddeki yegane Amerikan takımı olan Haas henüz bu mirastan yeterince iyi faydalanamıyor.

Takım sahibi Gene Haas'ın ABD vatandaşı olması ve takımın merkezi resmi olarak Kuzey Carolina eyaletinde bulunuyor, ancak yine de takım çoğunlukla bir Avrupa takımı görünüşü taşımakta; her iki sürücü de Avrupalı, ekibin ana üssü İngiltere'de ve Maranello'da da bir ofisleri bulunuyor.

Ancak bu durum, Steiner'ın 'takımın Amerikan kimliğini daha fazla kullanması gerektiğini' kabul etmesiyle birlikte değişecek gibi duruyor.

RACER'a konuşan Steiner, "Amerikan kimliğini daha fazla kullanmamız gerekiyor çünkü ABD'de daha fazla fırsat var."

"Bu bir direktif değil, sadece yapmamız gereken bir şey. Bize asla ne olmamız gerektiği söylenmedi - biz olduğumuz kişiyiz. Ama şimdi buna daha fazla odaklanabileceğimizi düşünüyorum."

“Önceden ilgi yaratmaya çalışıyorduk, ancak aldığımız tepkiler zayıf kalıyordu. Şimdi ise tepkinin büyük olduğunu biliyoruz, dolayısıyla kesinlikle buna odaklanacağız." dedi.

Son dönemde Michael Andretti liderliğindeki Andretti'nin F1'e büyük ilgi gösterdiğini biliyoruz, ancak hem FIA'nın hem de diğer takımların bu teklife sıcak bakmadığı açık bir şekilde ortada -ki Michael Andretti bu sebepten ötürü F1'i bir 'Avrupa Kulübü' olarak nitelendirdi.

Eğer Andretti hedefini gerçekleştiremez ve F1'e giriş yapamazsa, bu Haas'a uzun süredir başaramadıkları bir şeyi, yani Amerikan pazarını ele geçirme fırsatı sağlayacak.

2021'de Nielsen Sports, F1 ve Motorsport.com ile birlikte '2021 Küresel Taraftar Anketi'ni' hazırladı ve ankete katılan 167.000 kişi arasında Haas'ın popülaritesinin 2017'den beri düştüğü görüldü.

Bunu arttırmanın bir yolu, 22 yaşındaki ABD'li pilot Colton Herta ile anlaşmak olabilir. Mevcut IndyCar sürücüsü Andretti için yarışıyor ve McLaren grubunun bir parçası, bu da onu her iki sözleşmeden de kopartmayı zorlaştırabilir, ancak imkansız değil.

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images