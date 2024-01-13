Steiner: "Haas'a düzgün bir şekilde veda edememek beni üzdü"

Steiner'in takım müdürü olarak sözleşmesi 2024 sezonu için yenilenmedi.

Bu da pist mühendisliği direktörü Ayao Komatsu'nun Haas'ın 2024 ve sonrası için yeni takım patronu olarak atanmasına yol açtı.

Haas'ta geçirdiği yaklaşık on yıl boyunca takımı sıfırdan kurarak F1'de popüler bir figür haline gelen İtalyan, takımın yatırıma ihtiyacı olduğunu düşünürken Haas mevcut harcama seviyesini korumak ancak verimliliği artırmak istiyordu.

Birmingham'daki Ulusal Fuar Merkezi'nde düzenlenen Autosport International 2024'te konuşan Steiner, Noel ve Yeni Yıl arasında Haas tarafından kendisine haber verildiğini ve ani ayrılışı sebebiyle takım tarafından uygun bir şekilde uğurlanmadığını dile getirdi.

Cumartesi sabahı ana sahnede Sky Sports F1 yorumcusu David Croft ile konuşurken Steiner araya girerek şunları söyledi: "Kendi adıma bir şey söyleyerek başlayabilir miyim?"

"Haas F1'den ayrıldığımda birkaç kişiye teşekkür etme şansım olmadı. Ayrıldığımda düzgün bir şekilde veda edemediğim için tüm ekip üyelerine teşekkür etmek istiyorum."

"Şu anda bunu bu şekilde yapabilirim. Ben oradayken bizi destekleyen tüm taraftarlara da şunu söylemek istiyorum; aldığım ve almakta olduğum destek için herkese teşekkür ederim, buna çok minnettarım."

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images Guenther Steiner, David Croft

"Evet, [veda edememek] canımı yaktı ama hepsi beni tanıyor ve yaptıklarını takdir ettiğimi biliyorlar. Ama bunu onlara söylemek her zaman en iyisidir, 'Hey çocuklar, takım için yaptıklarınız için teşekkürler' demek güzel olurdu."

Steiner, Haas'ın kendisini arayarak sözleşmesinin uzatılmayacağı haberini verdiğini, bunun kendisini şaşırttığını ancak Gene Haas'ın takımı istediği gibi yönetme özgürlüğüne sahip olduğunu kabul etmekten mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi.

Haas'taki koşulların Komatsu'nun takımın başında geçireceği zamanı başarılı kılmasına izin verip vermeyeceğine 'cevap veremeyeceğini' ekledi ve F1'deki kendi geleceği konusunda çekingen davrandı.

Steiner, "Formula 1 beni ister mi bilmiyorum!"

"İçinde bulunduğumuz durumda acelem yok. Formula 1'de beni her zaman görecek insanlar var; pek çok insanla tanıştım ve pek çok arkadaş edindim."

"Eğer ilginç ve beni zorlayacak bir şey varsa bunu kabul ederim. Ama sadece F1'de kalmak için bir iş istemiyorum." dedi.