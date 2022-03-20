Steiner: "Haas ve Magnussen'den daha da fazlası gelecek"

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2020'den bu yana F1 aracı sürmeyen Magnussen, iki haftadan kısa bir süre önce Nikita Mazepin'in yerine geçmek için Haas'la anlaşma imzaladı ve spora geri döndü.

Hazırlanmak adına çok az bir süresi olmasına rağmen Magnussen, çok çabuk tempo yakaladı ve bu yılki ilk sıralama turlarında etkileyici bir yedincilik aldı.

Fakat Steiner, kendisinin ve takımın beklentilerini aştığını söylemek yerine, Magnussen'in "daha yeni başladığını" ve kendisini pek çok yerde geliştirebileceğini dile getirdi.

Geçen yıl Fernando Alonso, Daniel Ricciardo ve Sebastian Vettel gibi birkaç sürücünün yeni takımlarına uyum sağlamasının altı ila yedi yarış sürdüğünü hatırlatan Steiner, Magnussen için işlerin gelecekte daha iyiye gidebileceğini düşünüyor.

Steiner, "Diğer sürücüler gibi olursa, altı veya yedi yarış sonra neler yapabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Bunu bir hayal edin!"

"Bence form olarak iyi bir seviyede döndü fakat daha da fazlasının gelebileceğine düşünüyorum."

"Bir F1 aracına geçip hemen %100 performansınızı sergileyemezsiniz. Bu, mümkün değil, bu yüzden daha da fazlası gelecek."

"O sebeple gerçekten çok iyimserim, tüm takım olarak geleceğe bakıyoruz. Mick artık bu seviyede, geçen senekinden farklı olan bu seviyede savaşmayı öğrenecek, Kevin performansını yükseltecek çünkü daha yeni uyum sağlıyor." dedi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, in the team principals Press Conference Photo by: FIA Pool

Haas, 2022 yılı için geçen yılki aracın gelişimini feda etmişti ve bunun karşılığını yeni sezonda almışa benziyor.

Yine de böyle bir atılım bekleyip beklemediği sorulduğunda Steiner, "Bunu umuyordum ve böyle olmasını bekliyordum. Bunun için çalıştık ve her zaman '2022'de geri döneceğiz' dedim. Sonunda başardık."

"Bu benim değil, takımın elinde ve herkes bu göreve inandı. 2021'i bir kenara bıraktık, 2022'ye odaklandık. İnsanların çoğu bizimle kaldı."

"Bu, onların elinde olan bir şey. Bir planımız vardı ve bu planı uyguladık. Bence takımdaki herkes bununla gurur duyabilir." açıklamasını yaptı.

Haas'ın geçen yılı çok fazla feda ettiğiyle ilgili yorumlara ne cevap vermek istediği sorulduğunda Steiner, "İstediklerini söyleyebilirler veya istedikleri kadar eleştirebilirler."

"Eğer Gene [Haas, takım sahibi] bunda sorun görmüyorsa, bunu yapıyoruz ve bu, bir avantaj."

"Bir plan yapıyoruz. Plana göre devam ediyoruz ve bunu uyguluyoruz. Şimdiye kadar çoğu zaman öyle yaptık, planı çok iyi uyguladık."

"Açıkçası 2021'de olduğu gibi zorluklar yaşadık. Fakat bunun nedenini biliyoruz. Her zaman neden bulunduğumuz yerde olduğumuzu bildiğimizi söyledim."

"Orada olmamız sürpriz değildi, o yüzden diğerlerinin ne dediği umurumda değil.” dedi.