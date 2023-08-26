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Steiner, Haas pilotlarının hataları nedeniyle öfkeli

Haas takım patronu Gunther Steiner, iki gündür gerçekleşen kazaların ardından ön kanatlarının tükendiğini söyledi ve hayal kırıklığına uğradığını açıkça belirtti.

Altay Gök
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Tecrübeli pilotlarla yarışma kararından memnun olduklarını sık sık belirten Haas, bu kapsamda kısa süre önce Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen'in sözleşmelerini yeniledi.

Haas'ın bu kararının arkasındaki en büyük sebep finansal sorunlar, nitekim çaylak pilotların seriye alışması uzun sürebiliyor ve süreç boyunca takıma masraf çıkartan kazalar yaşanabiliyor.

Dolayısıyla henüz iki yıl önce Nikita Mazepin-Mick Schumacher ikilisiyle yarışan takım, artık toplam tecrübeleri 346 yarış gibi büyük bir rakama ulaşan Hulkenberg-Magnussen ikilisine sahip.

Ancak sözleşmeler yenilendikten sonraki iki günün pek iyi geçtiği söylenemez, nitekim Cuma günü Hulkenberg, Cumartesi günü ise Magnussen antrenman seanslarında kazalar yaptılar.

Kazalara sinirlendiğini gizlemeyen Gunther Steiner, olup bitenlerin ardından sadece bir yeni ön kanatlarının kaldığını itiraf ediyor.

Magnussen'in kazasını yorumlayan Steiner, "[Kevin'ın] antrenman öncesi sadece iki yeni ön kanadımız kaldığını bilmesine rağmen 3. virajda yaptığı hatadan dolayı oldukça hayal kırıklığına uğradım."

"Şu anda gerçekten çok öfkeliyim. Nico [Hulkenberg] dün yeni ön kanadı kullanmadı çünkü bir tanesini kırdı, bu yüzden biraz test yapmaya çalışacaktık ama bu imkanı kaybettik."

"Şu anda sadece bir tane yeni ön kanadımız kaldı." dedi.

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