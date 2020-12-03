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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Haas, Mazepin'in süper lisansı konusunda risk almaya istekli"

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Steiner: "Haas, Mazepin'in süper lisansı konusunda risk almaya istekli"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Haas Formula 1 patronu Gunther Steiner, Nikita Mazepin'in Bahreyn'deki F2 finalinde kötü bir hafta sonu geçirmesi ve süper lisans alamaması ihtimali hakkında risk almaya istekli.

Salı günü yapılan açıklamayla beraber henüz resmi olarak süper lisans alamasa bile Mazepin'in gelecek yıl Haas ile yarışacağı duyuruldu.

Rus sürücünün süper lisans alabilmesi için 2020 sezonunu ilk yedi içerisinde tamamlaması gerekiyor ve Sakhir'deki final yarışları öncesinde şu anda üçüncü sırada bulunuyor.

Mazepin şu anda 162 puana sahip, dördüncü Robert Shwartzman'ın 159, beşinci Yuki Tsunoda'nın 157, altıncı Christian Lundgaard'ın 149, yedinci Louis Deletraz'ın 134 ve sekizinci sıradaki Guanyu Zhou'nun 125.5 puanı var. Bu, matematiksel anlamda bir ihtimal olabileceği anlamına geliyor.

Amerikalı ekip ile Mazepin arasındaki görüşmeler haftalar önce başladı ve anlaşma kabul edildiği zaman Haas, Rus sürücünün Bahreyn'deki yarışlarda güçlü sonuçlar alıp, süper lisans kazanması konusunda kumar oynadı.

FIA'nın COVID-19'un etkilerinden ötürü, dezavantajlı olabilecek sürücülere yardımcı olabilmek adına kolaylık sağlanmasına dair çalışmalar var. Fakat Mazepin'in bundan nasıl faydalanabileceği net değil.

Steiner, Motorsport.com'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Açıkçası, bu konuyla ilgili görüşmeye başladığımız vakit FIA ile bunun nasıl çalışacağı konusunda görüştük."

“Artık bunun bir problem olduğunu sanmıyorum. Matematiksel anlamda süper lisans kazanamama ihtimali var, ama bu düşük bir ihtimal. Sanırım bu riski alacağım, şahsen bundan daha büyük riskler aldım."

“Sonunda lisansı alacağımızı düşünüyorum. Elbette birkaç senaryo hakkında konuştuk, neler yapılabilir, ne yapılmalı diye tartıştık. Ama bu, zor. Her zaman için en iyisi puanlar almaktır."

"Ben o süper lisansı almak için gereken puanları alacağına gerçekten inanıyorum. Bu yüzden FIA'nın söylediklerine girmeyeceğim çünkü hiçbir zaman bir kanıya varmadık, çünkü her zaman bunu puanlarla yapmak gerekiyor."

"Biz de bunu yapıyoruz. Kendisi de yaptı. Bu onun endişelenmediğini ya da gergin olmadığını gösteriyor. Geçen hafta sonu oraya gittiğinde, herhangi bir yardım istemeden kendi süper lisansını olabilmesi için puan alması gerektiği söylendi."

Haas'ın B planı sorulduğunda Steiner, "Yok. Çünkü eminim süper lisans için ihtiyaç duyduğu puanları alacak. İyi bir performans sergiliyor. Geçen hafta sonu podyuma çıktı. Puan alması gerektiğini biliyor. Böyle bir durumda sorun olacağını sanmıyorum." yanıtını verdi.

İlk kez F1 aracını 2016 yılında Force India ile test eden Mazepin, F2'de güçlü bir yılın ardından F1'e geçmeye hazır olduğu konusunda ısrarcı.

"F1 için hazır hissediyorum. Şu an 21 yaşındayım. Tek koltuklu serilerde epeyce sezon geçirdim. Ve daha hızlı araçların sürüş tarzıma daha iyi uyduğuna inanıyorum."

"F2'ye bakarsak, oldukça zorlu bir yıl olduğunu düşünüyorum. Hitech Grand Prix ile yarışmaya karar verdiğimde, bu takım daha önce F2'de değildi."

“Yani takımda sadece 12 kişi olmasına rağmen, herkesin birbirlerine uyum sağlaması gerekiyordu. Ve bu büyük bir görevdi, ama bence takım bunu fevkalade şekilde çözdü."

“Yaşadığımız şeyler göz önüne alındığında, genel şampiyona tablosunun umut verici göründüğünü düşünüyorum.”

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Nikita Mazepin
Takımlar Haas F1 Team
Editör Adam Cooper

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