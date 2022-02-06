Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Ferrari, 2022 aracını dair küçük bir detay görüntüsü yayınladı
Formula 1 Haberler

Steiner: "Haas, kendini Rusya-ABD gerginliklerinden uzak tutuyor"

Haas takım patronu Guenther Steiner, takımını, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki politik gerginliklerden uzak tuttuğunu söyledi.

Steiner: "Haas, kendini Rusya-ABD gerginliklerinden uzak tutuyor"
Ekleyen:
Haberi dinle

Kremlin işgalin söz konusu olmadığını söylese de dünyanın ilgisi Ukrayna sınırına asker taşıyan Rusya'nın üzerinde.

Haas, 4 Şubat Cuma günü geçen sezona büyük ölçüde benzer bir görünüm sergileyen 2022 aracını tanıttı. Araçta, takımın sahibi Gene Haas ve yatırımcısı Dmitry Mazepin için ABD ve Rusya'nın kırmızı, beyaz ve mavi renkleri kullanıldı.

Steiner, politik gerginliklerin takımı için bir endişe olmadığını söyledi.

Steiner, "Politikaya dahil olmuyoruz çünkü onlar bizim için farklı bir seviyede."

"Elbette herkes gibi dünyada olan her şeyi izliyoruz. Bunlar dünyanın her yerinde gösteriliyor."

"İzliyoruz ve eğer bir şey varsa bununla baş ediyoruz ancak şu anda buna dahil olmuyoruz çünkü bu konularda bir söz hakkımız yok ve olmadığı için de memnunum."

"Biz spor için buradayız ve yaptığımız da bu. Eğer yaptırım ya da benzeri bir şey olursa bununla baş ederiz ama şu anda yapabileceğimiz hiçbir şey yok." dedi.

paylaşım
yorumlar
Ferrari, 2022 aracını dair küçük bir detay görüntüsü yayınladı
Önceki haber

Ferrari, 2022 aracını dair küçük bir detay görüntüsü yayınladı
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Horner, "serseri görevli" yorumunun ardından eğitim programına katıldı!
Formula 1

Horner, "serseri görevli" yorumunun ardından eğitim programına katıldı!

Albers: "Burası futbol değil, taraftarlar sürücüleri yuhalamamalı"
Formula 1

Albers: "Burası futbol değil, taraftarlar sürücüleri yuhalamamalı"

Verstappen, Drive to Survive'ın yeni sezonunda yer almayacak
Formula 1

Verstappen, Drive to Survive'ın yeni sezonunda yer almayacak

Son Haberler

Steiner: "Haas, kendini Rusya-ABD gerginliklerinden uzak tutuyor"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Haas, kendini Rusya-ABD gerginliklerinden uzak tutuyor"

Ferrari, 2022 aracını dair küçük bir detay görüntüsü yayınladı
Livefeed Livefeed

Ferrari, 2022 aracını dair küçük bir detay görüntüsü yayınladı

Russell, sıralama turlarındaki performansının sırrını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Russell, sıralama turlarındaki performansının sırrını açıkladı

Horner, "serseri görevli" yorumunun ardından eğitim programına katıldı!
Formula 1 Formula 1

Horner, "serseri görevli" yorumunun ardından eğitim programına katıldı!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.