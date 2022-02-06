Steiner: "Haas, kendini Rusya-ABD gerginliklerinden uzak tutuyor"

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Kremlin işgalin söz konusu olmadığını söylese de dünyanın ilgisi Ukrayna sınırına asker taşıyan Rusya'nın üzerinde.

Haas, 4 Şubat Cuma günü geçen sezona büyük ölçüde benzer bir görünüm sergileyen 2022 aracını tanıttı. Araçta, takımın sahibi Gene Haas ve yatırımcısı Dmitry Mazepin için ABD ve Rusya'nın kırmızı, beyaz ve mavi renkleri kullanıldı.

Steiner, politik gerginliklerin takımı için bir endişe olmadığını söyledi.

Steiner, "Politikaya dahil olmuyoruz çünkü onlar bizim için farklı bir seviyede."

"Elbette herkes gibi dünyada olan her şeyi izliyoruz. Bunlar dünyanın her yerinde gösteriliyor."

"İzliyoruz ve eğer bir şey varsa bununla baş ediyoruz ancak şu anda buna dahil olmuyoruz çünkü bu konularda bir söz hakkımız yok ve olmadığı için de memnunum."

"Biz spor için buradayız ve yaptığımız da bu. Eğer yaptırım ya da benzeri bir şey olursa bununla baş ederiz ama şu anda yapabileceğimiz hiçbir şey yok." dedi.