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Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Haas kapanmak üzereydi"

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Steiner: "Haas kapanmak üzereydi"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Haas Formula 1 patronu Gunther Steiner, takımın 2020 sezonunda kapanmaya çok yaklaştığını, ancak bunu bir şekilde tersine çevirdiklerini belirtti.

Mevcut Concorde Anlaşmasının sona ermesinin ardından Haas'ın spordan ayrılmasının önünde hiçbir engel yoktu.

COVID-19 salgını nedeniyle tüm takımların gelirleri olumsuz etkilendi ve Haas'ın pist üstündeki kötü performansı göz önüne alındığında, Amerikalı ekibin iflas etme ihtimali çok yüksekti.

Ancak nihayetinde yeni Concorde Anlaşması'nı imzalamaya karar verdiler ve böylece takımın spordaki geleceği garantilenmiş oldu.

Steiner, takımın sezonunu değerlendirmesini istediğinde şöyle dedi: "Hayatta kaldık, doğru yaptığımız şey bu oldu."

"Sanırım daha fazla söze gerek yok. Artık burada olmama ihtimalimiz çok yüksekti ve bence herkes kenetlendi ve burada kalmayı başardık."

"Sanırım tüm her şeyi göz önüne aldığımızda bu sene pist üzerinde pek de iyi olmamış olabiliriz, ancak ben Haas F1'in ve F1'in geleceği için iyi olduğumuzu düşünüyorum, çünkü insanlar onların bize ihtiyacı olmadığını düşünüyor olsa da ben F1'in Haas gibi takımlara ihtiyacı olduğuna inanıyorum."

Steiner, geç başlangıç nedeniyle 5.5 ayda 17 yarış yapmalarının ardından sezonun sona ermesini beklediğini kabul ediyor.

"Dün Frankfurt'tan bazı sürücülerle aynı uçaktaydım. Ve onlar çok zevk aldıklarını söylediler. Ben de puan kazandıklarını, ben olsam ben de zevk alacağımı söyledim, ama takım olarak, F1 adına genel olarak zor bir sezon geçiriyoruz."

"Yakında biteceği için mutsuz değilim. Herkes biraz yorulmuş durumda. Sezonu üçlü yarışla bitirmek çocukların istediği şey değil ve zaten Noel'e çok yakınız."

"Bir sezona sahip olduğumuz için oldukça şanslıyız. Bitmesi bizim için bir lütuf, ama aynı zamanda bu yıl yapacak bir işimizin olması da bir lütuf."

Takımlar Abu Dhabi'de katı karantina prosedürleriyle karışılacaklar ve Steiner bunun kendileri için zor bir hafta sonu olacağını söyledi.

"F1, zorluklara uyum sağlamada her zaman oldukça iyidir. Abu Dhabi'de hepimiz zorunlu otellerde olacağız ve Yas Marina'da iki ya da üç hafta önce gelen bir karantina var. Bu yüzden planları değiştirmek zorunda kaldık."

"Ofiste geçirdiğimiz bir başka gün olacak. Bence çok fazla iş var, ama her zaman halledersiniz. Yani burada iyi insanlar çalışıyor.

"Ama kendi açımdan tüm ekibin son üç haftayı, son üç yarışı pandemiden etkilenmeden geçirmesini istiyorum. Umarım bunu yapmayı başarırız."

Steiner, Formula 1 organizasyonunu zorlu şartlarda neredeyse tam bir takvime sahip olduğu için övdü.

"Bunu çıkarmaları şaşırtıcıydı. Avustralya'dan sonra her şey bitecek gibi görünüyordu ve devam edecek gibi değildi,  her gün yeni bir kötü haber geliyordu."

"Bu yüzden 17 yarış yapmamız, FOM'un bunu başarması harika. Ama aynı şey oradaki takımlar, on takım için de geçerli."

"Açıklamak zor, ama Avustralya'dan sonra tam olarak neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyorduk. Bunun yakında sona ereceğini düşünüyorduk ama olmadı."

"Spor anlamında çok ilginç bir sezon geçirdik, her şey iyiydi ama seyircimiz yoktu ve haliyle gelirimiz yoktu."

"Sporu devam ettirdik ve spor kötü bir yıl geçirmedi, iyi bir yıl da diyemem, ama kötü bir yıl değildi. Bu şartlarda çok daha kötü olabilirdi. Tüm bu yarışlar için FOM'daki tüm insanların harika bir iş başardığını düşünüyorum."

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Seri Formula 1
Takımlar Haas F1 Team
Editör Adam Cooper

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