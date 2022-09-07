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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Steiner: "Haas ilk olarak pit stop sorunlarını çözmeli"

Haas F1 Takım Patronu Gunther Steiner, son yarış Hollanda'da pit stoplarda yaşadıkları felaketlerin ardından önceliklerinin bu olup gereken dersleri çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Steiner: "Haas ilk olarak pit stop sorunlarını çözmeli"
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Hollanda GP'ye 8. sıradan başlayan Mick Schumacher, yarıştaki ilk pit stopu öncesinde 10. sıradaydı ancak 8 saniye süren pit stopun ardından mücadele ettiği grubun arkasına düştü ve puan mücadelesinin gerisinde kaldı. Schumacher'in ikinci pit stopu da yavaştı.

İkinci turda pist dışına taşan ancak şanslı bir şekilde sorunsuz bir şekilde mücadeleye devam eden Kevin Magnussen'in de pit stopu yavaştı.

Motorsport.com'a konuşan Steiner, "Ön kriko takıldı ve aşağı inmedi. Neden bu oldu bilmiyorum. Daha önce böyle bir şey duymamıştım. Kriko aşağı inmedi."

"İkinci pitte, sadece yavaştık, başka bir şey yoktu. Kevin'in ikinci pitinde, bijon tabancasında sorun vardı. Tabanca bozuldu. Bu açıdan pit stoplar felaketti. Bunun önceliğimiz olması lazım." dedi.

Steiner, özellikle Schumacher'in pozisyonu nedeniyle yaşanan sıkıntılar silsilesinin sinir bozucu olduğunu kabul etti.

Steiner, "Yaşananlar nedeniyle üzgünüm. Bu tür şeylerin olmaması gerektiğini ve bugün her şeyin olduğunu biliyorum. Aynısı Kevin için de geçerli. 15. sıradaydı ve pist dışına çıktı. Her şey bir anda batıyor."

"Bunların hayal kırıklığı yarattığını söyleyebilirim. Ancak genel olarak Mick, sıralamalarda iyi iş çıkardı ancak bu kadar geriye düştükten sonra durumu iyileştirmek çok zor oluyor çünkü tam ortada kalıyorsunuz ve o andan sonra her şey daha da kötüye gidiyor."

"Aslında, sonunda düşündüğümüzden daha iyi bitti, sonunda pozisyon mücadelesi verebildik. O an için elimizde kalandan maksimumu alabildik." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Schumacher, her ne kadar grid pozisyonunu avantajına çevirememiş olsa da yaşananlar nedeniyle takımını suçlamadı.

Schumacher, "Dürüst olmak gerekirse, bu tür şeyler olur. Ne yazık ki bazen malzemeleriniz istediğiniz gibi çalışmaz ve ne yazık ki bugün bu durum birkaç puanı kaçırmamıza neden oldu. Bu sinir bozucu çünkü güzel bir aracımız vardı ve ilk 10'da olabilecek kadar iyiydi."

"Açıkçası etrafımızdaki bazı araçlar bizden biraz daha hızlıydı ve lastiklerini daha iyi idare ediyorlardı. Ancak yine de onlarla mücadele içerisinde olmamızı hissetmek iyiydi. Ancak ne yazık ki puan mücadelesi veremedik."

"Ancak tekrarlamam gerekirse, bu tür şeyler olur, hatalar olabilir. Bu sefer ne yazık ki kimsenin hatası değildi. Teknik bir sorun yaşamış olduk."

"F1'deki her şey hemen hemen sınırda ve ne yazık ki bazen pit stoplarda bu tür sorunlar yaşanabiliyor." dedi.

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