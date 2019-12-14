Steiner: "Haas için 2019'un en iyi yarışı Melbourne'dü"

Haas sezonun ilk yarışında sekiz puan almayı başardı ancak sonrasında sorunlar yaşamaya başladı ve sonraki yarışlar toplamda sadece 20 puan toplayabildi.

Haas patronu Gunther Steiner, kendileri adına en iyi yarışın Melbourne olduğunu düşünüyor.

"Eğer takımımız hakkında konuşursak, belki de en iyi yarış Melbourne'dü. Sezon başlangıcı umut vericiydi, Kevin Magnussen iyi bir sonuç elde etti, ama o yarışta bile pit stop sonrası Romain Grosjean'ın aracından çıkan sorundan ötürü üzülmüştük."

"O zamanlar sonraki yarışlara umut dolu bakıyorduk. Fakat işler gördüğünüz gibi tam tersi yönde gitti."

"Eğer şampiyonadan bir bütün olarak bahsedersek, o zaman bence Formula 1 bu yıl iyi bir iş çıkardı."

Steiner, 2021'deki yeni kuralların Haas'a yardımcı olmasını umuyor ancak çok büyük beklentilere girmekten kaçınıyor.

"En iyi takımların avantajının biraz azalacağını düşünüyorum, ama yine de avantajlarını koruyacaklar. Özellikle ilk iki yıl içinde yine önde olacaklar. Takımların performansı kademeli olarak artacak ve umarım 2024’de bütçe sınırı biraz daha azalacak ve bu da bize yardımcı olacak."

"Ama her şeyin doğru yönde hareket ettiğine eminim ve bu değişiklikleri sabırsızlıkla bekliyorum."