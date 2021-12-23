Steiner: "Haas hâlâ gridin en küçük takımı"

Haas, kendileri adına oldukça zorlu geçen 2021 sezonunda, aracı geliştirmeme kararı aldı ve bir sonraki yıla odaklandı.

Bu, bir bakıma mantıklı görünüyor çünkü normal şartlarda, araca güncelleme getirseler bile en fazla Williams ve Alfa Romeo'yu geçebileceklerdi. Oysa gelecek yıl tamamen yeni kurallar olacak ve bu kurallarla kendilerini yeniden orta grupta bulabilirler.

Yine de bu yılki kötü performansın ardından, 2016'da spora girdiklerinden bu yana ilk kez bir sezonda puan alamadılar ve pek çok konuda karamsar bir tablo çizdiler.

Gelecek yılla ilgili umutlar yüksek görünse de Steiner, Haas'ın griddeki en küçük takım olduğunun unutulmaması gerektiğini ve çok büyük adımlar atamayacaklarını belirtti.

Steiner, "Sanırım hâlâ çok daha üstün kişilerle mücadele etmeye çalışan zayıf takım olacağız çünkü sahip olduğumuz yapı, 2018 veya 2019'da sahip olduğumuzla tamamen aynı."

"Artık Dallara çalışanlarından ziyade kendi çalışanlarımızı ve bütçe sınırı nedeniyle Ferrari'den bize gelen bazı insanları kullanıyoruz."

"Yine de baktığınızda, en küçük takım hâlâ biziz."

"Bence insanlar ve üretim açısından açık ara en küçük takımım biziz, yani hâlâ 2018'de sahip olduğumuz takım olduğumuzu düşünüyorum."

"Biz, esas olarak ilk dört yıldaki halimize geri dönmek istiyoruz. Bununla tanınmak istiyoruz." dedi.